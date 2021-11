Sex and the City: ¿Cuándo se estrena ‘And Just Like That...’? Avance lo responde. La serie que traerá de vuelta a la pantalla chica a la inigualable Carrie Bradshaw junto a su inseparables Charlotte York y Miranda Hobbes.

Para todos los fans de Sex and the City, al fin se ha dado a conocer la fecha de estreno de ‘And Just Like That...’, l uego del estreno del primer teaser de la esperada serie de HBO Max.

‘And Just Like That...’ llegará el próximo 9 de diciembre a la plataforma de HBO Max, 10 años después de la última película de Sex and the City.

'And Just Like That...' (HBO Max)

Serien en la cual se retomar la vida de sus protagonistas Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes.

En el revival de Sex and the City, nos esperan muchas sorpresas de como han ido navegando estás inseparables amigas por sus complicadas vidas, sus amor y sus carreras en la ciudad de Nueva York, ahora que tiene 50 años.

En este primer adelanto se ve a Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes esperando por su mesa, sin duda una de sus inigualables reuniones de chicas en algún restaurante de Nueva York.

'And Just Like That...' (HBO Max)

“Dicen que algunas cosas nunca cambian. Pero la verdad es que la vida está llena de sorpresas. Y mientras se desarrolla tu historia la ciudad se reinventa. ‘And Just Like That...comienza un nuevo capítulo”. Carrie Bradshaw

Mientras la voz en off habla, una serie de escenas se revelan en el adelanto de ‘And Just Like That...’ entre sonrisas y momentos junto a la familia, amigos y nuevos personajes.

¿De qué va ‘And Just Like That...’?

¿De qué va ‘And Just Like That...’? El revival de HBO Max de “Sex and the City” aunque no se han revelado muchos detalles de la nueva serie, hasta el momento se citará 10 años después de la última película de la serie.

En donde veremos a Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes mucho más grandes y maduras, con hijos adolescentes, nuevos personajes entre ellos nuevos amigos y amores.

'And Just Like That...' (HBO Max)

‘And Just Like That...’ debutará con sus dos primeros episodios el próximo 9 de diciembre, mientras que los siguientes ocho episodios de la temporada de 10 capítulos se lanzarán uno a la vez cada jueves.

En el elenco regresan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler y el fallecido Willie Garson.

Mientras que las nuevas caras que veremos en ‘And Just Like That...’ estarán las actrices Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman entre otros.