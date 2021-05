‘Sex and the City’: Personaje no binario aparecerá en la secuela

A principios de año, Sarah Jessica Parker anunció su nueva serie ‘And Just Like That…’, la cual será la secuela de ‘Sex and the City’, la cual se emitió en HBO de 1998 a 2004, con 94 episodios durante sus seis temporadas.

Y aunque la actriz Kim Catrall no regresará a ‘Sex and the City’, habrá nuevos personajes que se integrarán al elenco junto con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davies.

El personaje de Che Diazun en ‘Sex and the City’ será una humorista de monólogos

Recientemente, HBO dio la noticia de que la actriz Sara Ramírez interpretará a Che Diazun, personaje no binario, en la serie ‘And Just Like That...’, secuela de ‘Sex and the City’.

De acuerdo con HBO Max, “Che Diaz, un personaje latino no binario, se unirá a la secuela de la popular serie ‘Sex and the City’, que junto con Carrie, Miranda y Charlotte, lidiará con los obstáculos de la realidad de una mujer de 50 años”.

HBO Max describe al personaje de Che Díaz como una humorista de monólogos que presenta un podcast en el que Carrie Bradshaw participa constantemente.

“Ella tiene un ‘gran corazón’ y un ‘sentido del humor extravagante y progresista’, cualidades que, junto con su visión de los papeles que juega cada sexo, hacen que su programa sea muy popular”, explica HBO Max.

La actriz y cantante Jennifer Hudson reveló que le gustaría volver a participar en ‘Sex and the City’

Se escogió a la actriz Sara Ramirez debido a que se identifica como queer y como una persona no binaria. Casey Bloys, jefa de contenido de HBO Max, dijo al medio TVLine que quieren reflejar la diversidad de Nueva York en esta secuela de ‘Sex and the City’.

“No querían contar la historia con guionistas sólo blancos o con actores sólo blancos, porque no es un reflejo de Nueva York”, Casey Bloy

Por su parte, la actriz y cantante Jennifer Hudson reveló al medio ‘ET’ que le encantaría volver a interpretar a la asistente de Carrie Bradshaw. El personaje de Hudson fue creado para la película de ‘Sex and the City’, estrenada en 2008.