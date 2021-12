Sex and the City : presentan tráiler oficial de la secuela ‘And Just Like That’. HBO Max dio a conocer las imágenes oficiales del reboot que contará la historia de tres grandes personajes: Carrie, Charlotte y Miranda.

Además, la plataforma streaming anunció que la secuela ‘And Just Like That’ se estrenará el próximo 9 de diciembre y ese día estarán disponibles dos capítulos.

Los siguientes ocho episodios de ‘And Just Like That’ se lanzarán uno por uno cada jueves. Sin duda, el universo de ‘ Sex and the City ’ aún tiene mucho que aportar.

‘And Just Like That’, HBO Max (@justlikethatmax - Instagram)

‘And Just Like That’: Tráiler oficial

Después de 10 años del último material de ‘Sex and the City’, HBO Max decidió retomar la exitosa historia de ‘las divas de Nueva York’ y poner en marcha una nueva serie titulada ‘And Just Like That’.

El pasado 30 de noviembre, la plataforma streaming compartió el tráiler oficial de ‘And Just Like That’, donde vemos que la historia se desarrolla en Central Park, Nueva York.

‘And Just Like That’, HBO Max (@justlikethatmax - Instagram)

Además, en la secuela de ‘Sex and the City’ conoceremos qué pasó con la vida de Carrie, Charlotte y Miranda, quienes continúan con el carisma y el gran estilo que las caracteriza.

‘Mientras más vivo más me doy cuenta de que si tienes a buenos amigos a tu lado, todo es posible. El futuro no está escrito porque estamos todos en distintas etapas de la vida” Carrie Bradshaw

‘And Just Like That’: Todo lo que debes saber antes del estreno

‘And Just Like That’, secuela de ‘Sex and the City’, contará los retos personales y profesionales que enfrentan Carrie, Charlotte y Miranda, quienes ahora tienen 50 años .

‘And Just Like That’, HBO Max (HBO Max Latinoamérica - Twitter)

‘Y así, después de tantos años y todos los cambios, sigues siendo tú' Carrie Bradshaw

El reparto de ‘And Just Like That’ está integrado por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Chris Noth, Willie Garson, David Eigenberg y Evan Handler.

Además, es importante mencionar que en este reboot de ‘Sex and the City’, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis no solo son las actrices estelares, también son productoras ejecutivas del proyecto.

‘And Just Like That’, HBO Max (@justlikethatmax - Instagram)

En la producción de ‘And Just Like That’ también participan Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky y John Melfi.

Por otro lado, en ‘And Just Like That’ se nota la ausencia de Samantha Jones (Kim Cattrall), quien hace tiempo aseguró que nunca volvería a participar en proyectos futuros que tuvieran que ver con ‘Sex and the City’.