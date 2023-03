¿Chisme no Like fuera de TV Azteca? Y ven a alguien muy feliz en Ventaneando pues desde un principio había mostrado su inconformidad por la incorporación de esta emisión.

Luego de un año y medio, se dio a conocer que Chisme no Like ya no será parte de la programación de TV Azteca, pues la televisora ha decidido tomar un nuevo rumbo.

Pese a que muchos usuarios han cuestionado esta decisión, se reveló que querida conductora de Ventaneando estaría muy feliz con la salida de este programa.

Para evitar especulaciones, Elisa Beristain y Javier Ceriani ya hablaron sobre su salida de TV Azteca y esto fue lo que dijeron sobre el futuro de Chisme no Like, ¿será que terminaron en malos términos con la televisora?

Chisme No Like (Captura de )

¿Quién es la conductora de Ventaneando que estaría feliz con la salida de Chisme no Like de TV Azteca?

Fue en noviembre de 2021 que Elisa Beristain y Javier Ceriani sorprendieron a sus seguidores al revelar que Chisme no Like llegaría a TV Azteca.

De inmediato se dio a conocer que la noticia no había sido del agrado de todo el elenco de TV Azteca, sobre todo dentro del programa Ventaneando, ya que incluso los habían puesto en el mismo horario.

A través de su columna para El Heraldo de México, Alex Kaffie -de 51 años de edad- reveló que será este viernes 10 de marzo cuando TV Azteca trasmita el último programa de Chisme no Like.

Alex Kaffie destacó que TV Azteca tiene otros planes para el canal, por lo que sacarán el programa conducido por Elisa Beristain -de 51 años de edad- y Javier Ceriani -de 52 años de edad-.

“Me entero que este viernes a más trasmitirá por última vez el programa de espectáculos Chisme No Like. Sí, Adrián Ortega Echegollén (director general de contenidos de TV Azteca) ha tomado la decisión de sacar del aire la emisión que al alimón conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani” Alex Kaffie

De acuerdo con Alex Kaffie, Pati Chapoy -de 73 años de edad- estaría feliz con la noticia de que Chisme no Like quedaría fuera de TV Azteca y es que desde un principio no habría estado de acuerdo con su incorporación.

“La noticia ha puesto feliz a Patricia Chapoy Acevedo. Y es que ella dado su rango de accionista de la televisora del Ajusco, fue de las primeras en conocer la información que, repito, la tiene felicísima” Alex Kaffie

Pati Chapoy

¿Qué dijeron Elisa Beristain y Javier Ceriani sobre su salida de TV Azteca?

En el programa Chisme no Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani hablaron sobre su salida de TV Azteca y dejaron claro que no termina su emisión.

Elisa Beristain señaló que tras un año y medio de estar en TV Azteca, terminó su contrato por lo que ya no estarían en la televisora.

“Terminó nuestro contrato con Azteca, es un contrato que se firmó por año y medio llegó a su final. La nueva administración de Azteca, ha decidido el canal de A+ llevarlo a una programación de películas y telenovelas” Elisa Beristain

Para evitar especulaciones, Elisa Beristain señaló que su contrató termino desde hace unas semanas, pero les permitieron estar más tiempo para despedirse de sus televidentes.

“Toda esta semana nos dejaron, porque realmente se había terminado desde hace semanas el contrato, pero esta semana nos permitieron avisarle a la gente que tenemos en el canal de nuestra partida y esta es por la buena relación” Elisa Beristain

Elisa Beristain señaló que seguirán presentes en varios países por lo que su relación laboral no termina.

“Nos han manifestado de parte de ‘Mundo es mío’ que es la Azteca Internacional, que quieren que sigamos llegando a 29 países que hasta el momento es donde estamos” Elisa Beristain

Javier Ceriani señaló que tras esta decisión, Chisme no Like no termina y seguirán trabajando y agradeció a todas las personas que los ven.