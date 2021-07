Paola Rojas revela que la pasó muy mal al contagiase de Covid-19

A finales de junio Paola Rojas confirmó que había dado positivo a Covid-19 por lo que se ausentaría de su noticiero ‘ Al Aire ’. Durante ese periodo la periodista se mantuvo alejada de sus redes sociales.

Tras pasar unos días aislada, Paola Rojas regresó a su trabajo. En entrevista para TVyNovelas la conductora de ‘ Netas Divinas ’ reveló que durante este tiempo presentó fuertes síntomas.

El pasado 7de julio, Paola Rojas reveló que ya había superado el Covid-19 por lo que retomaría sus proyectos laborales. En su mensaje la periodista se mostró muy feliz de poder regresar al trabajo.

A un mes de contagiarse de Covid-19, Paola Rojas habló sobre los síntomas que tuvo y aseguró que vivió días muy difíciles e incluso perdió mucho peso.

En entrevista para TVyNovelas puntualizó que en dos ocasiones había estado en cuarentena preventiva, la primera fue cuando Odalys Ramírez se contagió en marzo del 2020 y la segunda fue cuando los integrantes de ‘ ¿Quién es la Máscara? ’ dieron positivo a Covid-19.

Paola Rojas confesó que ella se contagió con la variante británica, por lo que los síntomas fueron más fuertes. Sin embargo nunca tuvo dificultad respiratoria ni bajo su oxigenación.

Entre los síntomas que presentó se encuentra dolor en todo el cuerpo, dolor de cabeza, debilidad, mareos que incluso se caía, tos, falta de memoria, cansancio, agotamiento, diarrea y nauseas.

Tras superar el Covid-19, Paola Rojas puntualizó que bajo de peso y aún se enfrenta a una neumonía.

“Perdí el olfato y el gusto algunos días, otros días me dio fiebre, y tengo neumonía todavía, es muy leve (…) Hacia el final de esas dos semanas me bajó mucho la presión y el ritmo cardiaco, pero me explicaron los doctores que es normal, y que eso genera también un dolor extremo de cabeza”

