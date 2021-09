Muere el actor Willie Garson, ‘Stanford’ en “Sex and the City”

El actor estadounidense Willie Garson, famoso por intepretar a ‘Stanford Blatch’ en la serie ‘Sex and the City’, murió el martes 21 de septiembre, a los 57 años de edad.

Nathen, hijo de Willie Garson, confirmó su muerte a través de redes sociales. En tanto, su agente John Carrabino reveló que el actor perdió la batalla contra el cáncer.

Hijo de Willie Garson se despide de él en Instagram: “Es hora de que emprendas tu propia aventura

Fue en su perfil de Instagram, donde el hijo de Willie Garson dio a conocer su muerte, dedicándole un emotivo mensaje en el que se dijo orgulloso de haberlo tenido como padre:

“Te quiero mucho papá. Descansa en paz. Estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y de que hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora...” Nathen, hijo de Willie Garson

Hijo de Willie Garson se despide de él en Instagram (@nathen_garson / Instagram)

Willie Garson interpertó al mejor amigo gay de Carrie Bradshaw en ‘Sex & The City’

Willie Garson formó parte de ‘Sex and The City’ durante sus seis temporadas, en las que interpertó a Blatch Stanford, el mejor amigo de la protagonista, Carrie Bradshaw.

‘Stanny’, como le decía de cariño el personaje de Sarah Jessica Parker, era un socialité y agente de ventas gay, que se convirtió en uno de los favoritos del público.

Esto hizo que se desarrollara la propia linea argumental, de Willie Garson a través de un romance con el bailarín de Broadway, Marcus Adente.

La relación no funcionó por mucho tiempo y ‘Stanny’ tuvo otras parejas en ‘Sex and The City’, como Anthony Marentino, un planeador de bodas interpretado por Mario Cantone.

HBO y acotres de ‘Sex & The City’ se despiden de Willie Garson

Este último también utilizó Instagram para dedicarle unas palabras de despedida a Willie Garson, diciéndose muy triste por la noticia:

“No podría haber tenido un compañero de televisión más brillante. Estoy devastado y abrumado por la tristeza. Quitado de todos nosotros muy pronto. Fuiste un regalo de los dioses, el dulce Willie. Descansa… Te amo” Mario Cantone

Mario Cantone se despide de Willie Garson

Los mismo hizo una de las protagonistas de ‘Sex and The City’, aunque no fue Sarah Jessica Parker, sino Cynthia Nixon:

“Estoy tan profundamente, profundamente triste, hemos perdido a @Willie.Garson. Todos lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición del mundo del espectáculo. Siempre fue un profesional consumado. Mi corazón está con su hijo, @Nathen_Garson. Nathen, espero que sepas cuánto te amaba y lo orgulloso que estaba de ser tu padre” Cynthia Nixon

Cynthia Nixon se despide de Willie Garson (@cynthiaenixon / Instagram)

También en Instagram, HBO dedicó unas palabras a Willie Garson, quien estuvo trabajando en el rodaje de la serie “And Just Like That…” , que será la precuela de ‘Sex and The City’.

“Willie Garson estaba en vida, como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos en su universo. Creó uno de los personajes más queridos del panteón de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi 25 años. Nos entristece profundamente enterarnos de su fallecimiento y expresar nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos” HBO