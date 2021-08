‘Sex and the City’: Reboot podría tener una nueva Samantha

El reboot de ‘Sex and the City’ está cada vez más cerca y, con ello llega el anuncio de que Nicore Ari Parker se suma al cast para ser ¿una nueva Samantha?

En redes sociales oficiales se puede ver el retrato elenco de ‘Sex and the City’ posando con la nueva actriz, Nicore Ari Parker junto a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, todas posando juntas.

Esta fotografía en torno al reboot de ‘Sex and the City’ ha causado especulaciones entre los fanáticos, preguntándose si ella será la nueva Samantha Jones.

¿Quién es Nicore Ari Parker, la nueva integrante de ‘Sex and the City’?

‘Sex and the City’ ha traído personajes entrañables a la televisión y los cines como Carrie, Miranda y Charlotte.

Sin embargo, se sabe que este reboot de ‘Sex and the City’, Samantha no estará pero sí la actriz y modelo Nicore Ari Parker.

Ella es mejor conocida por su participación en la película ‘Boogie Nights’ o en la serie de ‘Soul Food’.

Y es ella quien ahora parece completar el cuarteto inseparable de ‘Sex and the City’, mismo que antes era completado con Kim Cattrall.

La publicación de los nuevos personajes de ‘Sex and the City’ fue compartida por Sarah Jessica Parker quien le dio la bienvenida a Nicore Ari Parker.

Elenco del reboot de 'Sex and the City' (@sarahjessicaparker / Instagram)

¿Por qué Samantha no regresará a ‘Sex and the City’?

Una de las grandes ausencias para el reboot de ‘Sex and the City’ será la presencia de Kim Cattrall quien, por años se ha sabido mantiene un conflicto con Sarah Jessica Parker.

Esto se remonta a finales del 2004, conflicto que también hizo que las entregas del 2008 y 2010 se retrasaran.

“Tengo que responsabilizar a la gente de ‘Sex and the City’, especialmente a Sarah Jessica Parker, creo que podría haber sido mas amable conmigo. No sé cual es su problema, nunca lo he sabido, Este es un capítulo de mi vida que quiero cerrar. Comenzaré con uno nuevo y me siento muy segura de que mi futuro depende de esta decisión. Es mi derecho. De eso, irónicamente, fue de lo que siempre trató la serie” Kim Cattrall

En ese sentido, se sabe que Nicore Ari Parker no sustituye a Samantha en ‘Sex and the City’, sino que tendrá un nuevo personaje: Lisa Todd Wexley.

Una madre de tres hijos de Park Avenue y directora de documentales y aunque no se sabe si conformará el cuarteto clásico de ‘Sex and the City’, la fotografía en redes podría indicar que sí.

Nicore Ari Parker se une a 'Sex and the City' (@sarahjessicaparker / Instagram)

Con información de Vogue.