Tania Rincón está molesta tras versiones de que había ido al programa Hoy borracha. La conductora de 35 años de edad señaló que ese tipo de titulares si la perjudican.

Luego de que algunos medios señalaran que Tania Rincón había llegado en estado inconveniente al programa Hoy, la conductora destacó que no es padre que por un clic jueguen con su imagen.

Andrea Escalona, Martha Figueroa y Sebastián Reséndiz salieron en defensa de Tania Rincón y aseguraron que es increíble que se tomen ciertas partes del programa para generar notas que no son verdad.

Desde que se incorporó al programa Hoy, Tania Rincón ha demostrado su gran versatilidad. Es por ello por lo que incluso se sumó a la emisión ‘República Deportiva’ de TUDN.

Tania Rincón se mostró muy feliz con este trabajo ya que siempre ha mostrado su pasión por los deportes. En medio de los rumores de que podría dejar el programa Hoy, la conductora se ha mostrado muy feliz en el matutino.

Sin embargo la conductora se encuentra en medio de la controversia luego de que algunos medios señalaron que había llegado borracha al programa Hoy.

Estas versiones surgieron por la actitud que presuntamente habían tomado los conductores del programa Hoy durante el juego ‘Huevos Estrellados’ del pasado 22 de julio.

Tania Rincón no se había pronunciado sobre estas versiones, pero durante la sección ‘¿De qué me hablas?’ sus compañeros hablaron sobre estas versiones desmintiendo que su compañera haya llegado borracha.

En ese momento Tania Rincón apareció en la sección y de manera molesta destacó que esta clase de publicaciones solo afectan su imagen pública.

Tania Rincón puntualizó que aunque muchos se tomen de broma esas notas, esa clase de titulares perjudican su imagen que tanto tiempo le costó construir.

“Saben que, risa y risa, pero al final sí me perjudica, pues no estamos acostumbrados de leer toda la nota, entonces si te pones a ver los titulares y ya dicen que estoy borracha o que llegue en estado de ebriedad”

Durante su intervención, Tania Rincón destacó que tiene una familia y no está padre que por un clic se ponga en duda su reputación.

“Es grave porque tengo una familia y tengo hijos, no está padre que por ganarse un ‘clic’ es un costo muy caro porque es en base a mi imagen que me ha costado mucho trabajo. No se vale que por ganar un clic lo retomen”

