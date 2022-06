Al aparecer en Stranger Things la canción Running Up That Hill ha hecho que Kate Bush sea lo último en tendencia, en donde ahora ya es popular hasta en TikTok.

Sin duda, la música de la cantante inglesa Kate Bush está regresando con todo este 2022, y no es porque estrenó algún disco, sino gracias a Stranger Things.

Luego de que la canción Running Up That Hill de Kate Bush apareció en dos de los capítulos - 1 y 4 - de la cuarta temporada de Stranger Things.

Y es que dicha canción de Kate Bush es parte de una de las escenas más intensas que protagoniza el personaje de Max.

En donde se enfrenta a Vecna y gracias a la canción Running Up That Hill de Kate Bush es como Max puede librarse de ser una más de las víctimas del temible enemigo en Stranger Things.

Stranger Things: Kate Bush se vuelve popular con sus canción Running Up That Hill en TikTok

Luego de que llegará al puesto número 1 en iTunes por Stranger Things, también Kate Bush se vuelve popular con sus canción Running Up That Hill en TikTok.

Pues es que el la plataforma de video cortos, TikTok la canción que aparece en Stranger Things es la más solicitada entre los usuarios.

Haciendo que Kate Bush, una de las cantantes emblemáticas de los 80´s hoy sea una de las más populares en TikTok pese a la brecha generacional.

En donde usuarios no dejan de usar Running Up That Hill de Kate Bush para sus publicaciones en TikTok.

Mismas que hace en su mayoría referencia a Stranger Things, por lo que al entrar en TikToK se puede encontrar una gran variedad de videos con la canción Running Up That Hill de Kate Bush.

Por lo que Running Up That Hill de Kate Bush canción en Stranger Things está siendo el fondo de videos tutoriales para maquillaje estilo la serie de Netflix.

Otros más utilizan Running Up That Hill de Kate Bush para recrear una escena de Stranger Things.

Así como otros videos más en TikTok que hacen popular a Kate Bush comparten algunos artículos en referencia a la serie.

Y un sin fin de video que nos dejan claro que la canción que aparece en Stranger Things está haciendo más que popular a Kate Bush en TikTok, aquí otro video más donde aparece el tan solicitado tema: