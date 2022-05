Stranger Things 4 posicionó en el número 1 y tras 37 años de su debut la canción ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, la cual gracias a la serie se ha vuelto a poner de moda.

En sorpresas inesperadas no solamente Stranger Things 4 está trayendo a la pantalla chica una de sus temporadas más emocionantes, sino también la música de los 80′s.

Aunque para muchos de los fanáticos de Stranger Things 4 tal vez no sea la música de su generación, pese a esto la serie de Netflix está trayendo de regreso los grandes éxitos de aquella época ochentera.

Stranger Things 4: Serie logra colocar en el número 1 a ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush (Netflix)

‘Running Up That Hill’ de Kate Bush sube el número 1 tras escucharse en Stranger Things 4

Sin duda ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush se ha convertido en uno de los temas emblemas para esta nueva temporada en Stranger Things 4.

Muestra de esto es que tras el estreno de Stranger Things 4, el tema musical ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush llegó al puesto número 1 en iTunes.

Un gran salto para ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, luego de que hace ya 37 años fuera la primera vez que se colocara en la cima de los charts musicales en su debut, allá por 1985.

Asimismo, ’Running Up That Hill’ de Kate Bush, también ha logrado gracias a Stranger Things 4 ocupar el puesto 106 en el Top 200 de Spotify, con más de un millón de reproducciones, tan solo es estos días desde el estreno de la serie de Netflix.

‘Running Up That Hill’ es una canción original de la cantante británica Kate Bush que vio su debut en 1985 como el primer y único sencillo del disco de Hounds of Love.

Aunque en su momento,’Running Up That Hill’ de Kate Bush solo alcanzó a estar en el Top 30 del Billboard Hot 100, ahora Stranger Things 4 lo coloca 37 años después en el número 1.

¿Cuándo se escucha ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush en Stranger Things 4?

Si aún no has visto Stranger Things 4 detente porque spoiler. ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush hace su aparición en la serie gracias al personaje de Max quien es interpretado por Sadie Sink.

Luego de que en el primer capítulo Stranger Things 4 se puede ver a Max caminando por un pasillo de la escuela en Hawkins, pero en donde lleva su fiel walkman, momento donde podemos escuchar ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush.

Asimismo, no es la única ocasión en que ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush se escucha en Stranger Things 4, pues la canción vuelve a oírse en el episodio 4.

Stranger Things 4 (Netflix)

Esto cuando Max lamenta la muerte de su hermano Billy, el cual vimos morir en la temporada 3.

Por otra parte, en un dato curioso entre Stranger Things 4 y el tema ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, resulta ser que es la canción favorita en la vida real de Winona Ryder quien en la serie interpreta a Joyce Byers.

Incluso, durante el estreno de Stranger Things 4, la actriz Winona Ryder llevó un broche de Kate Bush a la cual considera: “una de mis heroínas”.