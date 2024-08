Briggitte Bozzo cumplirá 23 años el próximo lunes 19 de agosto en La Casa de los Famosos México 2024 y ya dijo qué quiere de regalo.

La integrante del Cuarto Tierra pidió no ser nominada en La Casa de los Famosos México 2024 para disfrutar tranquilamente su día especial.

Aunque el regalo sería muy fácil de cumplir para los inquilinos, el líder del Cuarto Tierra piensa usar el cumpleaños de Briggitte Bozzo para darle un duro golpe a sus oponentes.

A unos días de su cumpleaños, Briggitte Bozzo -de 22 años- se sinceró con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2024, diciéndoles qué espera de ellos en esa fecha.

Sabiendo que para todos es imposible salir a comprarle un regalo, la habitante más jóven de La Casa de los Famosos México 2024 les pidió lo más valioso que pueden darle.

Eso es salvarla de la nominación que la pondría en riesgo de convertirse en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2024 a sólo unas horas de su cumpleaños.

Para que a todos les quedara claro su deseo de cumpleaños, Briggitte Bozzo fue clara y contundente en decirles lo que opinaría de aquél o aquellos que la nominaran:

“Si me nominan el domingo por mi cumpleaños, son unos culeros todos, ¿no? Yo digo, por si me quieren regalar algo de cumpleaños y como no puede ser físico, que se a no nominarme”

Briggitte Bozzo