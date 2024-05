¿Limpia en Sale el Sol? Gustavo Adolfo Infante se despide del matutino, pero no sería el único conductor que deja de ser parte de esta emisión.

Desde hace unos días se reveló que Sale el Sol iniciaría una nueva temporada con el objetivo de aumentar sus niveles de audiencia.

Como parte de esta nueva etapa, Sale el Sol se enfrentaría a varios cambios, entre ellos la salida de Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad-, quien deja el matutino después de siete años.

Fue este viernes 3 de mayo que Gustavo Adolfo Infante se despidió de sus compañeros, aunque aseguró que seguirá en Imagen Televisión, pero ahora en otro papel.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante no fue el único que se despidió de Sale el Sol, estos son los conductores que también dijeron adiós al matutino.

No hay plazo que no se cumpla y tal como ya se había anunciado, este viernes 3 de mayo comenzaron los cambios dentro de Sale el Sol.

Tras varias especulaciones, Gustavo Adolfo Infante confirmó el pasado 25 de abril que dejaría Sale el Sol, luego de siete años de estar en el matutino.

Gustavo Adolfo Infante informó que ahora había sido nombrado director de Espectáculos de Imagen Televisión, por lo que dejaría Sale el Sol para dedicarse a sus nuevas funciones.

Durante la emisión de este viernes 3 de mayo, Gustavo Adolfo Infante se tomó unos minutos de Sale el Sol para despedirse de sus compañeros y televidentes.

Gustavo Adolfo Infante señaló que era su último programa en Sale el Sol ya que tendrá que tomar sus nuevas funciones.

“He estado y he tenido la suerte y la fortuna que me permitió Imagen Televisión trabajar en el matutino. Hoy me despido sin despedirme del todo”

Gustavo Adolfo Infante