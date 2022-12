Captaron a Juan Soler y Paulina Mercado haciendo el mandado y entre abrazos y besos se confirmó su romance hace unos minutos en su programa Sale el Sol.

Tras haberse divorciado de Maki, Juan Soler de 56 años de edad, confirmó junto a Paulina Mercado su romance, diciendo “sí hay algo”, aunque no se describen como novios.

Paulina Mercado y Juan Soler. (Especial)

Te contamos quién es Paulina Mercado, la conductora de 50 años de edad, quien se ganó el corazón del argentino, Juan Soler.

Paulina Mercado, conductora. (Agencia México)

Conoce a Paulina Mercado, el “algo” de Juan Soler

Luego de que TVNotas compartiera el romance de Paulina Mercado y Juan Soler con románticas imágenes haciendo el mandado, ellos lo confirmaron en Sale el Sol.

Juan Soler y Paulina Mercado. (YouTube / ImagenTV / Tomada de video)

Como ambos son conductores del programa matutino de Imagen TV, confirmaron que sí están intentando tener algo, aunque aún no lo califican como noviazgo.

“Sí hay algo, novios bien mmm, como dicen los chamaquitos somos galanes… nos estamos dando una oportunidad, estamos saliendo”. Juan Soler, conductor.

Así que te contamos quién es Paulina Mercado Minvielle, la conductora que es el “algo” de Juan Soler.

Paulina Mercado, el "algo" de Juan Soler. (@paulinamercado007 / Instagram)

Paulina Mercado nació el 30 de junio de 1972 en la Ciudad de México y se ha llevado el reconocimiento como conductora gracias a su participación en:

Sale el Sol

Ellas Arriba

Barra de Opinión

Los del 7

El debate, pensar México

La ciudad de las mujeres

Hoy te toca

Fue en Tv Azteca donde Paulina Mercado tuvo su primera oportunidad en televisión, al aparecer frente a las cámaras y no en el área de ventas, como fueron sus inicios.

De modo que tiene 13 años de experiencia conduciendo programas de distinta índole.

Paulina Mercado llegó a Sale el Sol en 2016 cuando Andrés Tovar lo sumó a la barra del programa de Imagen TV; de ahí a la fecha ha sido conductora en el matutino.

Paulina Mercado, el "algo" de Juan Soler. (@paulinamercado007 / Instagram)

La ahora “algo” de Juan Soler, estudió Ciencias de la Comunicación y Terapeuta Psicocorporal, además ha incursionado en el modelaje, trabajando para:

Coca-Cola

Kodak

Movistar

Afrin

Colgate

Bacardi

Paulina Mercado, así como Juan Soler, también tiene hijos de un anterior matrimonio

Así como Juan Soler tiene sus hijas con Maki de 48 años de edad, Paulina Mercado también tiene a sus primogénitos, mismos que procreó con Pablo Héctor Ojeda Cárdenas.

Paulina Mercado y Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, de quien se desconoce la edad, y que fue Secretario de Gobierno del Poder Judicial de Morelos, se divorciaron en 2010.

Pero durante su matrimonio, tuvieron a dos hijos:

Emiliano Ojeda de 24 años de edad; Ingeniero en Negocios.

Pedro Ojeda de 23 años de edad.

Paulina Mercado y sus hijos, Pablo y Emiliano. (@paulinamercado007 / Instagram)

En Sale el Sol, compartió que sus dos hijos estaban enterados de qué estaba saliendo con Juan Soler, así como las tres hijas del conductor.

De la familia nuclear de Paulina Mercado se desconoce mucha información, salvo que su mamá es Susana Minvielle y tiene 81 años de edad.

Se cree que también tiene tres hermanas más, siendo ella la hermana de en medio.

Paulina Mercado con su mamá y sus hermanas. (@paulinamercado007)

Sumado a ello, Paulina Mercado compartió en el programa que conduce con Juan Soler que su papá murió cuando ella era muy pequeña.

Paulina Mercado también muestra en sus redes sociales ser amante del yoga y tener a Bruno, un golden retriever de mascota.

Paulina Mercado y su perro Bruno. (@paulinamercado007 / Instagram)

Paulina Mercado y Juan Soler no se han ni besado

Paulina Mercado y Juan Soler compartieron que “sí son algo”, sin embargo, fue el actor quien reveló que ni siquiera se han besado.

Juan Soler y Paulina Mercado. (Agencia México)

Por lo que se puede ver en el Instagram de la conductora, ya van varias ocasiones que ambos salen y posan juntos, lo que daría muestra de que comenzaron a ser “algo”.

Además, hace seis semanas, Paulina Mercado comentó una publicación de Juan Soler en Instagram con corazones, sin embargo, van despacio.

Los conductores de Sale el Sol compartieron que no solo son “algo”, no novios, sino que no se han besado y tampoco han tenido una cita a solas.

Juan Soler explicó que solo han tenido salidas con amigos, pero que tal vez era momento de salir solo con Paulina Mercado.

Con información de ‘Laletrade’ y ‘Sale el Sol’.