Los primeros capítulos de la nueva versión del Dr. Cándido Pérez, han recibido opiniones contrarias entre el público. No obstante, Arath de la Torre ha disfrutado hasta las lágrimas su personaje.

Pese a ser criticado por su interpretación, Arath de la Torre confesó que, incluso, ha llorado al verse en televisión dándole vida al icónico Dr. Cándido Pérez.

En entrevista con TVyNovelas, el actor contó cuáles han sido sus reacciones luego del estreno de la famosa serie de comedia.

No cabe duda que una de las escenas más nostálgicas de la nueva versión del Dr. Cándido Pérez, fue el encuentro entre Jorge Ortíz de Pinedo y Arath de la Torre .

Con un guion que unió dos series de comedia -Dr. Cándido Pérez y Una Familia de Diez- ambos actores hicieron el relevo del personaje.

Colocándole la bata blanca de doctor, Jorge Ortíz de Pinedo cedió oficialmente la batuta a Arath de la Torre.

Sobre esta escena, Arath de la Torre confesó que su emoción tras dar vida al Dr. Cándido Pérez, lo rebasó hasta las lágrimas.

“Confieso que al ver esta escena de televisión lloré; la verdad, me conmovió mucho disfrutar esa escena en la pantalla con mi familia. Amo mucho la televisión mexicana, he trabajado y le he dedicado mi vida.”

Arath de la Torre