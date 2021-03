Arath de la Torre revela que los antidepresivos cambiaron su vida

Arath de la Torre recomienda buscar ayuda ante la depresión y ansiedad

México.- El actor Arath de la Torre de 45 años de edad brindo una entrevista donde reveló que actualmente está en un tratamiento contra la depresión y ansiedad, para el cual echa mano de antidepresivos.

¿Arath de la Torre como se dio cuenta que sufre depresión?

Arath de la Torre reveló que un día mientras grababa le dio un ataque de pánico, sintió que se moría, sintió una opresión tan fuerte en el pecho que pensó le daría un infarto, pero le diagnosticaron depresión y ansiedad.

El actor Arath de la Torre confesó que la depresión es una enfermedad silenciosa y terrible que no avisa, la cual es muy silenciosa, por lo que no es fácil detectarla.

Arath de la Torre viene de una familia de doctores y sabe que hay medicamento para el hígado, y también para equilibrar los químicos del cerebro.

Familia y esposa lo ayudaron de Arath de la Torre

De igual forma, Arath de la Torre agradeció haber crecido en una familia de médicos y, hoy en día, tener la comprensión de su esposa Susy Lu. Así mismo reveló que actualmente no tiene ningún trato con su hermano Ulises de la Torre, pues desde hace algunos años no se llevan bien , ya que no coinciden en absolutamente nada.

¿Arath de la Torre Sale de Hoy?

El periodista Alex Kaffie reveló que el actor Arath de la Torre podría salir del matutino de la televisora de San Ángel, al parecer por una fuerte pelea con una de sus compañeras.

El periodista de espectáculos aseguró que, pese a integrarse recientemente a "Hoy", Arath de la Torre estaría viviendo sus últimos días como presentador del matutino.