¿Antonieta Gaxiola regresa a Exatlón México? Así se vivió su reencuentro con Daniel Corral en el reality show de TV Azteca.

Desde hace semanas, en redes sociales comenzó a correr un rumor que causó furor entre los seguidores de Exatlón México.

Antonieta Gaxiola, de 26 años de edad, volverá al programa donde conoció a su hoy esposo, Daniel Corral, afirmaban las filtraciones que resultaron ciertas... de alguna manera.

Exatlón México (Tomada de video)

Exatlón México: Así fue el reencuentro de Daniel Corral y Antonieta Gaxiola

El reencuentro entre Daniel Corral, de 33 años de edad, y Antonieta Gaxiola ocurrió el pasado jueves 11 de enero, provocando reacciones encontradas entre los fans de Exatlón México.

Ese día, Daniel Corral recibió una llamada de Antonio Rosique, conductor de Exatlón México, quien le pidió ir al ‘cuarto de comunicación’ para recibir un mensaje importante.

Daniel Corral se encontró con una videollamada de Antonieta Gaxiola, quien le expresó lo mucho que lo extrañaba.

No obstante, la ciclista dijo comprender cómo funciona Exatlón México, refiriéndose al aislamiento que implica participar en el reality show.

Aún así, Antonieta Gaxiola le prometió a su esposo que encontraría la forma de reunirse con él mientras participaba en el programa, lo que se cumplió de inmediato.

Exatlón México (Tomada de video)

Y es que, mientras Daniel Corral veía a su esposa en una pantalla gigante, la ciclista ingresó al cuarto y al verla, él corrió a abrazarla.

“No me experaba ver a mi esposa, me hacía mucha falta, la extrañaba..., no saben cuánto extrañaba el sentirla, el olerla, el simplemente tenerla en mis brazos”, comentó un emocionado Daniel Corral.

El gimnasta le dijo a Antonieta Gaxiola que las semanas que llevan separados lo ha hecho valorarla más y que le urge volver a compartir sus días con ella, pero que antes debe cumplir con su objetivo en Exatlón México.

Exatlón México: Los fans del reality piden el regreso de Antonieta Gaxiola, pero las posibilides son muy remotas

Los fans de Exatlón México tuvieron reacciones contrastantes. Hubo quienes señalaron que el reencuentro de Daniel Corral con Antonieta Gaxiola demuestra nuevamente el trato preferencial que se les da a los integrantes del equipo rojo.

Y es que, señalaron que la producción no ha tenido este tipo de gestos con ningún integrante del equipo Azul, sin que ellos se lo hubieran ganado en una competencia.

Otros internautas se alegraron por el reencuentro de Daniel Corral y Antonieta Gaxiola, señalando que son una de sus parejas favoritas, surgidas de Exatlón México.

Unos mpas no perdieron la oportunidad de exigir el regreso de Antonieta Gaxiola, aunque reconocieron que las posibilidades son remotas, ya que ella se encuentra en pleno proceso para obtener su pase a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.