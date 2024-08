Agustín Fernández ya ‘sintió el terror’ y buscaría ser de Mar en La Casa de los Famosos 2024; A Gala Montes la pudo convencer, pero no a Karime Pindter, de 31 años de edad.

En l cuarto Tierra de La Casa de los Famosos 2024 ya se percataron del poder del cuarto Mar; por ello, Agustín Fernández -de 34 años de edad- buscaría unirse a ellos.

Gala Montes -de 24 años de edad- podría aceptar a Agustín Fernández en el cuarto Mar, pero el resto de sus integrantes no.

Agustín Fernández quiere entrar al cuarto Mar, pero Karime Pindter ya le puso un alto

La Casa de los Famosos 2024 tiene dos equipos y el cuarto Mar ha demostrado ser el más fuerte del reality; Agustín Fernández lo sabe.

Aunque estén aislados de la realidad, los habitantes de La Casa de los Famosos 2024 ya se percataron quiénes podrían ser buenos aliados.

Team Mar se fortalece (La Casa de los Famosos México)

Durante una plática con sus compañeros de Mar, Gala Montes expresó que no veía a Agustín Fernández muy cómodo en el cuarto Tierra.

“Agus no se ve cómodo en Tierra, no va con sus valores”, dijo Gala Montes, mientras Mario Bezares lo confirmó: “Ya no se siente cómodo”.

Aparentemente, Agustín Fernández le dijo a Mario Bezares -de 65 años de edad- que ya no estaba feliz en el cuarto Tierra.

“Nos lo dijo hoy en la mañana también (que ya no está cómodo con Tierra) ‘no me gusta’, dice” Mario Bezares

Briggitte Bozzo -de 23 años de edad- duda de Agustín Fernández y cree que podría ser hipócrita y hasta infiltrado de su cuarto.

A quien no logró convencer Agustín Fernández fue a Karime Pindter, quien dejó claro que Mar ‘ya cerró filas’.

Agustín Fernández (La casa de los famosos)

Karime Pindter no quiere a Agustín Fernández en el cuarto Mar de La Casa de los Famosos 2024

Aunque Mario Bezares y Gala Montes creen en la sinceridad de Agustín Fernández, Karime Pindter no lo quiere en el cuarto Mar de La Casa de los Famosos 2024.

Karime Pindter le expuso a sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024 su desconfianza con Agustín Fernández:

“Yo digo que nos quedemos como estamos, ni uno más, no nos conviene” Karime Pindter

Gala Montes estaba segura de que si unían a Agustín Fernández a Mar les daría la salvación de La Casa de los Famosos 2024.

A lo que Karime Pindter le volvió a insistir que eso no iba a pasar: “No va a ser así, no va a jalar con el equipo en chinga”.

“Yo creo que estamos super limpios, super padre nuestro equipo, no lo necesitamos, la neta. No se va a cambiar de equipo así de fácil, son sus amigos. Yo no quisiera tener a ese güey en nuestro cuarto” Karime Pindter

Karime Pindter fue directa, no quiere a Agustín Fernández en cuarto Mar y recalcó que su equipo ya se convirtió en una familia.

“Ya estamos completos, son los papás y las tres hijas. Eso es como hacerle un favor y no estamos como para caridad” Karime Pindter

Agustín Fernández se va a quedar con las ganas, pues Karime Pindter no lo quiere en el cuarto Mar porque ya cerró su equipo en La Casa de los Famosos 2024.