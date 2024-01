Durante las múltiples ediciones de los talk show de Rocío Sánchez Azuara se ha hablado de que podrían ser falsos, pero ¿es verdad que Acércate a Rocío es actuado?

A través de una entrevista que Rocío Sánchez Azuara -de 60 años de edad- tuvo con Anetteando, fue sincera sobre el origen de Acércate a Rocío.

Y con argumentos sobre los que califican a Acércate a Rocío de actuado, es cómo respondió a la incógnita que la lleva persiguiendo años.

Acércate a Rocío es el nuevo programa talk show de Rocío Sánchez Azuara en TV Azteca, mismo que se dice es el de mayor rating en la televisora.

Pero ¿Acércate a Rocío es actuado?

Durante el tiempo que han existido los talk show, como el forma que hace Rocío Sánchez Azuara, se ha especulado que pagan a las personas para actuar una historia en televisión nacional.

Sin embargo, Rocío Sánchez Azuara le dijo a Anette Cuburu de 49 años de edad, en Anetteando, que eso es falso y que sus programas son personas reales y casos reales.

La conductora especificó que tiene certeza de esto desde que ella es la propia productora de su programa, junto a Andrés Tovar de 42 años de edad. Que en este caso en Acércate a Rocío de TV Azteca.

Y es que dio la posibilidad de que siendo conductora de otros programas que no fueran de su producción sí pudo haber pasado lo de casos falsos.

“Desde que me planteé mi productora, yo me prometí siempre tener casos reales (...) no soy de la idea de decir mentiras ni contar mentiras, si en algún momento he tenido que conducir un programa así, prometo por mi hija que nunca ha sido bajo mi conocimiento. La producción que hoy tengo sabe que no se admite un caso falso”.

Rocío Sánchez Azuara, conductora.