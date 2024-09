“Siguen haciendo bullying indirecto” fue lo que Mariana Echeverría señaló luego de que se enteró que hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe llamado Lady Mangos por su polémica en La Casa de los Famosos 2024.

Mucho dieron de qué hablar las acciones de Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos 2024, pero si algo pasará a la historia será la acción que tuvo con los mangos.

A pesar de que Mariana Echeverría -de 40 años de edad- tiene varias semanas sin asistir a las galas y que ya ni se menciona en La Casa de los Famosos 2024, volvió a salir a hablar del tema, pero ahora sin tapujos.

La conductora no solo señaló bullying de los programas a donde fue tras el reality show, sino de La Rosa de Guadalupe con el capítulo Lady Mangos.

Mariana Echeverría estalló en llanto luego de acusar que su propia casa televisora le está haciendo bullying de forma indirecta con el capítulo de La Rosa de Guadalupe.

A través de un en vivo que Mariana Echeverría hizo en sus redes sociales, habló de la controversia que vivió tras salir de La Casa de los Famosos 2024.

Recordemos que Mariana Echeverría fue de las primeras integrantes fuertes del team Tierra de La Casa de los Famosos 2024 en salir del reality show y por ende, la que sufrió la exposición en programas como Hoy y Cuéntamelo Ya!

Ante ello, la conductora no quiso quedarse callada y esta vez rompió el silencio sobre todo lo que sintió y vivió en los programas en los que la “humillaron”.

“No me gustaría quedarme callada de cómo fui humillada en dos programas de mi propia casa y que me los aguanté”.

Primero, Mariana Echeverría señaló que lo que Hoy y Cuéntamelo Ya! le pusieron son solamente fragmentos cortos de videos de La Casa de los Famosos 2024 que están sacados de contexto.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que acusara a Andrea Rodríguez, la productora de Hoy, de haberla llamado “pendeja” en el foro de su programa cuando ella no estaba presente.

Por otra parte, señaló directamente a La Rosa de Guadalupe debido a que hicieron un capítulo llamado Lady Mangos dedicado a su controversial momento en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que aseguró que no se trata de todo Televisa fomentando el hate, sino de solo algunos productores que lo están haciendo. Sin embargo, detalló que va a resurgir “como el ave fénix”.

Mariana Echeverría aseguró que Andrea Rodríguez, la productora de Hoy, la llamó pendeja por todo el foro cuando no estaba presente, pero ¿qué tan real es?

Tan pronto como se viralizaron los comentarios de Mariana Echeverría, Andrea Rodríguez negó que esto sea real aludiendo a que le pasaron mal el chisme a la ex habitante de La Casa de los Famosos 2024.

A través de una historia en Instagram, la productora de Hoy negó todo y por si no fue suficiente también lo hizo vía Twitter.

“Yo tengo más de tres meses de no ver a Mariana Echeverría, el día que ella vino al foro la verdad es que yo estaba en la cabina, me quedé todo el tiempo en la cabina y no subí como por 40 o 50 minutos. Entonces le mandó un beso fuerte y le deseo mucha suerte”.

Andrea Rodríguez, productora.