El video musical oficial ‘Never Gonna Give You Up’ de Rick Astley, acaba de unirse a la exclusiva lista de éxitos ochenteros en rebasar las mil millones de vistas en YouTube.

La canción y el video ‘Never Gonna Give You Up’ se estrenó en 1987 , pero no fue hasta el 2009 cuando llegó a la plataforma de YouTube.

A poco más de una década de estar en internet, el material ya rompió la histórica barrera de las más de mil millones de reproducciones.

“Eso es alucinante. El mundo es un lugar maravilloso y hermoso y tengo mucha suerte”, reaccionó Rick Astley sobre su récord.

Cabe destacar que la canción de Rick Astley volvió a ser popular a mediados de la década de los 2000, cuando fue retomada como una broma de internet .

‘Never Gonna Give You Up’, Rick Astley (Tomada de video)

Con motivo del alcance del video -que continúa aumentando- en YouTube, Rick Astley anunció que realizará un sorteo dedicado a sus fans.

Así lo publicó en redes sociales:

“Para celebrar mil millones de visitas por ‘Never Gonna Give You Up’, estoy lanzando un vinilo azul limitado y numerado de 7 pulgadas de la canción. ¡2500 de ellos y los firmaré todos!” Rick Astley

Más canciones que han superado las mil millones de vistas en YouTube

Si bien el video de ‘Never Gonna Give You Up’ volvió inolvidable a Rick Astley, el artista jamás imaginó que, luego de 34 años, esta se haría histórico.

Y es que, con el nuevo récord de reproducciones en YouTube, el video musical se unió a la exclusiva lista de los éxitos ochenteros en alcanzar las millonarias vistas.

En 2019, ‘Sweet Child o Mine’ de Guns N’ Roses se convirtió en el primer video de 1980 en rebasar la línea de mil millones de vistas.

Después de esta, solo otras dos canciones de la época igualaron el récord:

‘Billie jean’, de Michael Jackson

‘Take on Me’, de A-ha

En la época actual, de acuerdo con el ranking de Billboard de los ‘10 videos musicales más vistos de todos los tiempos en YouTube’, estos son los que llevan la delantera:

‘Despacito’, de Luis Fonsi: más de 7 mil millones de vistas

‘Shape of You’, de Ed Sheeran: rebasando las 5 mil millones de reproducciones

‘Hello’, de Adele: casi 3 mil millones de vistas

Con información de Insider