Yiren, cantante e integrante del grupo de K-Pop, Everglow ha hecho una fuerte revelación que ha dejado al fandom impactado.

Lo que ha causado conmoción entre la comunidad fan del K-Pop, pues son muchos los que se preguntan cómo es que Yiren de Everglow no ha recibido su paga pese al éxito de la girlband.

Everglow (Everglow )

A través de una serie de mensajes publicados en la plataforma Bubble, Yiren, de 24 años de edad, integrante de Everglow ha revelado nunca le han pagado.

“Me encanta actuar en el escenario, pero no he ganado nada de dinero” , reveló Yiren de Everglow.

Pese a esto Yiren de Everglow aseguro que no quiere decepcionar a sus fans y le encanta su trabajo, pero del dinero del grupo de K-Pop no tiene nada “aun así, no quiero renunciar a esta carrera. La realidad es que nunca hemos llegado a ningún acuerdo” .

“Pero está bien. Al menos puedo seguir conociendo a nuestros fans, PARA SIEMPRE, y tener la oportunidad de actuar en el escenario”. Yiren de Everglow

Declaraciones de Yiren de Everglow que causan grandes dudas, pues el grupo femenino de K-Pop debutó el 21 de marzo de 2019 bajo el sello Yuehua Entertainment Korea.

Y a lo largo de estos años, Everglow ha hecho fama internacional con grandes temas como Zombie, Slay, Pirate, First y Dun Dun.

Ante la polémica, medios locales trataron de contactar a la agencia de Yiren de Everglow, sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna de Yue Hua Entertainment.

¿Everglow desaparecerá? Los fans temen por eso tras la revelación de Yiren

Luego de las revelaciones de Yiren al asegurar que no ha recibido paga desde su debut en Everglow.

Los fans de la girlband de K-Pop se preguntan si Everglow desaparecerá, ya que con esto creen que el escándalo llevará a la separación del grupo.

Pues pese a que Yiren de Everglow aseguró que seguirá trabajando aún sin paga, los fans agradecen su compromiso con el grupo de K-Pop, pero no están de acuerdo con la situación.

Ya que alegan que cualquiera merece que su trabajo sea retribuido monetariamente, y sobre todo porque Everglow no es cualquier grupo de K-Pop pues la girlband ha asentado una carrera exitosa y popular de manera mundial.