En un video para TikTok exhibieron a los fans de Guns N’ Roses durante su concierto en Guadalajara por aburridos.

Y es que a pesar de que la banda de rock Guns N’ Roses intentó animar a los asistentes, a estos parecía ya pesarles la edad.

Pues cabe recordar Guns N’ Roses fue fundada en Hollywood, Estados Unidos en 1985, por lo que sus fans tendrían ya más de 30 años de edad.

Concierto de Guns N’ Roses (captura de pantalla)

Usuarios criticaron show de Guns N’ Roses en Guadalajara

En su cuenta de TikTok la usuaria identificada como Gabriela la ociosa, @gabrielalaociosa en la plataforma compartió un video del concierto de Guns N’ Roses.

Y aunque Guns N’ Roses logró reunir a más de 30 mil asistentes en el estadio Akron el día martes 18 de octubre de este 2022 para su concierto, esto tachados de aburridos.

Pues en el video se ve como a pesar de que la banda de rock intenta levantar el ánimo, los fans se mantienen sin mayores movimientos y sin hacer el escándalo característico de los conciertos.

El video del concierto de Guns N’ Roses en TikTok cuenta con miles de reproducciones y miles de comentarios en los que los usuarios criticaron a los fans.

Pues hubo quienes mencionaron que a los fans ya les pesa la edad y que estos no se sabían más que las canciones clásicas como ‘Welcome to the Jungle’, por lo que no cantaron en todo el concierto.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron a los asistentes alegando que la falta de entusiasmo se debió a que el show de Guns N’ Roses no valió el costo del boleto.

Y es que Guns N’ Roses no trajo un show particularmente llamativo como el de Rammstein y sus boletos tuvieron un precio de 820 hasta los 5 mil pesos mexicanos.