Till Lindemann de Rammstein, pidió que una diseñadora mexicana lo vistiera; los trajes los utilizó en dos videos musicales y un concierto en Moscú, Rusia.

De acuerdo con la diseñadora mexicana la oportunidad de trabajar con el vocalista de Rammstein se le presentó durante la pandemia del Covid-19.

Y es que Till Lindemann esta buscando trajes para caballero hechos de lino, material con el que la diseñadora esta familiarizada.

A través de su cuenta de TikTok la diseñadora y ‘wedding planner’ Jane Florista @jane_floristaybodasexpert contó la historia de cómo fue que vistió a Till Lindemann de Rammstein.

De acuerdo con la modista la oportunidad se le presentó durante la pandemia del Covid-19 mientras Till Lindemann se hospedaba en un hotel en Cancún, México.

A modista señaló que en un principio ella fue contactada por los trabajadores del hotel quienes le pidieron unos trajes para un cliente VIP.

Ese mismo día la modista se citó con la trabajadora del hotel quien le informó el cliente era Till Lindemann, una persona que describió como “muy exigente”.

Debido a que el trabajo el vocalista de Rammstein lo quería en tres días, la diseñadora y modista dijo no haber podido llegar a un acuerdo con la trabajadora.

Sin embargo, dijo al día siguen fue citada al hotel en donde conoció personalmente a Till Lindemann y discutió con el todos los detalles de los trajes.

Una de las cosas que más le sorprende a la diseñadora mexicana fue que Till Lindemann sabía mucho de confección, colores y figuras “sabía exactamente lo que quería”.

Toda esta situación dijo la diseñadora fue en inglés; sin embargo, puntualizó pudo haber sido en ruso ya que tanto ella como el vocalista habla el idioma.

Después de este primer encuentro en el que la contrataron la diseñadora dijo se estuvo comunicando directamente con Till Lindemann mediante WhatsApp para evitar terciar la información.

Finalmente la diseñadora dijo haberle hecho más de un traje de los cuales se dijo muy orgullosa y es que estos le fueron encargados a ella porque fueron hechos de lino, material con el cual ella tiene mucha experiencia.

Por su parte Till Lindemann señalo la tiktoker quedó muy satisfecho con el trabajo el cual le agradeció profundamente.

“Me besó mano, me besó la frente me beso el cachete, me dijo ‘te agradezco mucho’ me agradeció mirándome a los ojos con mucha humildad, me dijo ‘te agradezco, tu trabajo es muy bueno lo que hiciste por mi’”

Jane Florista @jane_floristaybodasexpert