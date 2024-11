Thom Yorke, vocalista de famosa banda Radiohead, se viralizó en redes sociales luego de tener una mala reacción frente a una protesta contra Israel.

Los hechos ocurrieron durante su más reciente concierto, celebrado el pasado miércoles 30 de octubre en Melbourne, Australia, como parte de una gira que realiza el musico británico como solista.

Y es que Thom Yorke es uno de los músicos que ha sido criticado por brindar conciertos en Israel, aunque este se ha pronunciado por acabar con la prohibición en la música, asegurando que los artistas son libres de presentarse donde deseen .

Thom Yorke tuvo una mala reacción al confrontarse con un manifestante pro Palestina

Gracias a un video difundido en redes sociales, se viralizó la mala reacción que tuvo Thom Yorke al confrontarse con un manifestante pro Palestina.

Y es que mientras se encontraba tocando una de sus canciones, un asistente a su concierto en Melbourne, Australia le recriminó al músico su apoyo hacia Israel.

“¿Condenas el genocidio israelí en Gaza? Ya son 200 mil muertos, la mitad de ellos niños”, gritó el individuo entre el público.

Esta situación despertó el enojo de Thom Yorke , quien detuvo su actuación y recriminó al hombre. “Sube aquí y dilo. Ahora mismo... Sube al maldito escenario y di lo que quieras decir”, dijo.

Esta situación despertó los gritos de la gente, quien mostraron su apoyo al vocalista de Radiohead.

A su vez, Yorke continuó reprochando al manifestante, a quien pidió por tercera vez que subiera al escenario y repitiera su reclamo: “No te quedes ahí parado como un cobarde. Sube aquí y dilo”.

Posteriormente el cantante cuestionó al hombre si quería arruinar la noche al resto de asistentes, para posteriormente dejar su guitarra y retirarse del escenario.

“¿Quieres arruinar la noche de todos? Está bien, yo también, nos vemos más tarde”, dijo Thom Yorke.

Todo también generó una reacción en el publico, quienes le gritaron reiteradamente que no se fuera, así como frases de apoyo: Te amamos Tom, te amamos”.

Los asistentes al concierto en Melbourne, Australia confirmaron que minutos más tarde Thom Yorke regresó al escenario, y continúo con la presentación que tenía planeada.

🎤 En un show en Melbourne, Australia, #ThomYorke se enfrentó a un manifestante pro-palestino.



Mientras tocaba ‘Karma Police’, Yorke le dijo: “Sube y dilo. Ven aquí y dilo”. El manifestante gritó el número de víctimas en Palestina antes de que el músico abandonara el escenario. pic.twitter.com/NWu7DqZUNE — Tercer Parlante (@tercerparlante) November 1, 2024

Thom Yorke se pronunció contra la prohibición de un concierto de Radiohead en Israel

Fue durante los primeros meses de este 2024, cuando la banda Radiohead recibió criticas y peticiones debido a una presentación que habían programado en Tel Aviv, capital de Israel, para mediados de este año.

De manera particular fue “Artists for Palestine UK”, organización lidereada por el ex líder de la banda Pink Floyd, Roger Waters, quien escribió una carta a Thom Yorke para que no se presentara en Israel.

Este hecho fue tomado como una ofensa por parte del vocalista de Radiohead, quien aseguró en una entrevista para la revista Rolling Stone que no debe existir prohibición en la música o para cualquier artista.

Yorke aseveró incluso que llevar a cabo un concierto en determinado país, como el caso de Israel, no significa estar de acuerdo con sus políticas.

Además, reiteró para la reconocida revista de música que de manera personal no sería capaz de decirle a sus compañeros “qué hacer o dónde sí podrían actuar”.

El líder de Radiohead calificó de “irrespetuoso” el que se le busque imponer alguna prohibición para sus conciertos, pues se dijo capaz de estar informado, además de que se encuentra en facultades de tomar sus propias decisiones.

“No estoy de acuerdo con la prohibición cultural en lo absoluto. Hay gente que admiro (que criticó su concierto en Israel) como Ken Loach, a quien nunca se me habría ocurrido decir dónde debe trabajar o qué hacer o pensar... Es irrespetuoso asumir que estamos mal informados, o que somos tan retrasados ​​que no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Es ofensivo y no puedo entender por qué ir a tocar un show de rock o ir a una conferencia en una universidad es un problema para ellos”. Thom Yorke