En Instagram la cuenta @conciertos_mx compartió un video de Julian Casablancas, el vocalista de The Strokes, en la CDMX.

En el video Julian Casablancas aparece junto un miembro de su equipo comiendo en lo que parece ser un puesto callejero de tacos birria.

Además de este video se compartió una fotografía en la cual el cantante y su compañero aparecen posando; sin embargo, la cara de Julian Casablancas deja mucho que desear.

Y esquejé de acuerdo con los usuarios Julian Casablancas estaría crudo o aún borracho por lo cual la luz del sol le lastimaría los ojos.

Su presencia en México, aunque se desconocen los motivos exactos, tendría que ver con que el día 2 de abril The Strokes se presentó en el festival musical ‘Pa’l Norte’.

Sin embargo, esta no sería su única presentación en el país, pues cabe recordar el 19 de mayo de este 2022 The Strokes tendrá un concierto en el Foro Sol.

Por lo cual existe la posibilidad de que Julian Casablancas y los miembros de la banda se hospeden en México durante algunos días.

Julián Casablancas

En redes sociales varios fanáticos del cantar se mostraron emocionados con la idea de encontrarse con él en las calles y otros solo recordaron su participación en Monterrey.

A lo que cabe recordar esta fue duramente criticada ya que The Strokes llegó tarde, se fue temprano y Julian Casablancas se dijo estaba borracho.

The Strokes se presentará en el Foro Sol

The Strokes, la banda neoyorquina, liderada por Julian Casablancas, anunció que se presentará en el Foro Sol de la CDMX.

El concierto de The Strokes contará con la presentación de ‘Marc de Marco’, quien no venia desde 2018, y ‘The War On Drugs’.

Y los boletos de acceso tienen un costo de:

General B: mil 179 pesos mexicanos

General A: 2 mil 148 pesos mexicanos