Julian Casablancas ¿será parte de Arctic Monkeys?

Julian Casablancas, vocalista y miembro fundador de la banda The Strokes subió una foto recreando una de las míticas portadas de Arctic Monkeys, ¿será parte de la banda británica?

A través de su Instagram , Julian Casablancas subió una foto recreando una de las portadas de los álbumes de Arctic Monkeys, ‘ Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not ’.

La foto de Julian Casablancas, vocalista de The Strokes, también cambió el letrero de Arctic Monkeys por el de su banda y también estuvo acompañada de un pie de foto que dice:

“lolll- Siempre quise estar en los Arctic Monkeys” Julian Casablancas

Julian Casablancas recrea álbum de Arctic Monkeys

La foto de Julian Casablancas expresando su admiración por Arctic Monkeys se hizo viral

Como era de esperarse, esta foto de Julian Casablancas a blanco y negro y fumando un cigarro, muy al estilo del álbum de la banda de Alex Turner en 2006, se hizo viral en cuestión de minutos.

Especialmente tras expresar que siempre quiso ser parte de Arctic Monkeys, una de las bandas inglesas indie más famosas en todo el mundo.

De momento, la foto de Julian Casablancas ha logrado poco más de 105 mil me gusta y más de 6 mil 684 comentarios por parte de sus más de 229 mil seguidores en la red social.

Reacción de Chris McClure a la foto de Julian Casablancas (@chrismcclure86 / Twitter)

Chris McClure, el hombre de la portada de Arctic Monkeys, reacciona a la foto de Julian Casablancas

La foto de Julian Casablancas, líder y vocalista de The Stokes también tuvo repercusión en Chris McClure, el hombre que originalmente aparece en la portada de Arctic Monkeys del 2006.

Chris McClure, hermano del músico Jon McClure de Reverend and the Makers, tuiteó la foto de Julian Casablancas diciéndose sorprendido que un cantante como él quisiera imitarlo pues, él es un declarado fan de The Strokes.

Y aunque desde hace varios años el vocalista de Arctic Monkeys, Alex Turner, se ha declarado fan de las canciones y estilo de The Strokes, no se ha pronunciado sobre la foto de Julian Casablancas.

De hecho, Arctic Monkeys hizo hace algunos años un cover del álbum ‘ Is This It ’ de The Stokes durante una presentación en vivo en 2018.

Incluso el vocalista de Arctic Monkeys añadió una línea a su canción ‘ Star Treatment ’ en donde hace referencia a la banda de Julian Casablancas: