The Strokes: ¿Cuánto cuestan los boletos de su concierto en México? Te contamos

La banda neoyorquina The Strokes, liderada por Julian Casablancas, anunció que se presentará en el Foro Sol de la CDMX.

La última vez que The Strokes visitó tierras azteca fue en el 2019 cuando participaron en el Corona Capital.

Pues parece que en este 2022 regresan con todo a México porque darán algunos conciertos en varias ciudades, incluida la capital de nuestro país.

Ahora bien, la buenas noticas no paran ahí, ya que el concierto de The Strokes contará con la presentación musical de Marc de Marco y la banda The War On Drugs .

The Strokes (Instagram/@Thestrokes)

The Strokes: Habrá preventa para los boletos de su concierto en México

El costo de los boletos para ver a The Strokes, Marc de Marco y The War On Drugs aún no se han dado a conocer por parte de Ticketmaster.

Hasta el momento, lo único que se sabe es que habrá una preventa para los clientes de Citibanamex, quienes contarán con la opción de comprar sus boletos a 3, 6 y 9 meses sin intereses.

Será a partir del próximo miércoles 9 a las 11:00 am y hasta el 10 de febrero a las 19:30 pm cuando los clientes de Citibanamex puedan adquirir sus entradas para The Strokes.

The Strokes (The Strokes)

La venta general de los boletos para los que no son tarjetahabientes de Citibanamex comenzará el 11 de febrero a las 11:00 am.

Si no te quieres perder a The Strokes para cantar los nuevos y clásicos hits como ‘The Adults Are Talking’, ‘Last Nite’ o ‘You Only Live Once, no olvides estar atento a Ticketmaster.

¿Cuándo se presentarán The Strokes en México?

Los seguidores de The Strokes en CDMX podrán disfrutar de la voz de Julian Casablancas, la batería de Fabrizio Moretti y los riffs de Albert Hammond, Jr. el 19 de mayo .

The Strokes (@thestrokes / Instagram)

Cabe destacar que un mes antes The Strokes se presentará en el Tecate Pa’l Norte, donde compartirán escenario con grandes bandas y artistas.

También el talento musical de The Strokes estará disponible en la ciudad de Guadalajara en el Corona Capital.