The Strokes anuncian concierto en México con grandes invitados

La banda de rock The Strokes anunciaron un concierto en México, tras dos años de ausencia en el país, y revelaron que se presentarán con grandes invitados.

Recordemos que la última vez que The Strokes visitó la capital mexicana, fue en 2019, para su participación en el festival Corona Capital.

Será este 19 de mayo, cuando The Strokes inundará la Ciudad de México con su música, en un concierto que se llevará a cabo en el Foro Sol.

¿Quiénes serán los invitados de lujo de The Strokes para su concierto en México?

The Strokes no solo sorprendió a sus seguidores con la noticia de que ofrecerá una presentación en México; también reveló que no llegarán solos.

The Strokes (Instagram/@Thestrokes)

Ellos son los invitado de lujo de la agrupación, para su concierto en CDMX:

Mac DeMarco

The War On Drugs

Cabe señalar, que Mac DeMarco, no venía a México desde el Festival NRML en el 2018.

Por su parte, The War On Drugs tocó en el Corona Capital, del mismo año.

Por ello, la noticia de que serán los teloneros de The Strokes, llamó, sin duda, la atención de los internautas, quienes expresaron su emoción en redes.

“Que ganas de ir a ver a The Strokes”, “The Strokes y Mac Demarco we. Llevenme pls”, “Vete alv, The Strokes va a estar en el Foro Sol”, escribieron.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a The Strokes en México?

La preventa de boletos para ver a The Strokes será a través de Citibanamex.

Esto será el próximo 9 de febrero a partir de las 11:00 horas vía online.

La venta general de los boletos de The Strokes, se llevará a cabo el 11 de febrero a partir de las 11 horas.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el precio de los boletos para ver a The Strokes en el Foro Sol.

Se espera que sea revelado el costo de las entradas por los organizadores, en los próximos días, antes de la preventa.

Sin duda, este 2022 ha traído la noticia de grandes conciertos en México.

Mientras tanto, los fanáticos de la banda, están a la expectativa de nuevas noticias sobre la presentación en México y la apertura de nuevas fechas.