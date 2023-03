A través de sus redes sociales, Taylor Swift de 33 años de edad, ha revelado que lanzará 4 nuevas canciones para celebrar el inicio de su gira The Eras Tour; aquí te decimos a qué hora y dónde escucharlas.

Taylor Swift ha sorprendido una vez más a sus fans al revelar que lanzará 4 nuevas canciones; esto luego de lanzar su décimo disco ‘Midnights’ en octubre del 2022.

Y es que hace unas semanas, varias canciones que no llegaron a las últimas versiones de los discos de Taylor Swift, como ‘Lover’, se filtraron y varios fans empezaron a pedirle a la cantante que las lanzara oficialmente.

Eso aunado a que se espera la regrabación de su disco Speak Now Taylor’s Version , por lo que ahora la cantante ha revelado que lanzará 4 nuevas canciones.

Taylor Swift ha revelado que para celebrar el inicio de su gira The Eras Tour, lanzará 4 canciones; incluyendo regrebaciones y una canción inédita que hace unas semanas se filtró.

Fue a través de su Instagram que Taylor Swift anunció la salida de estas 4 canciones, las cuales lanzará este 16 de marzo a media noche.

Se espera que estas canciones que no han sido lanzadas por Taylor Swift, se estrenen a través de las plataformas de música en streaming como Spotify, Apple Music o YouTube.

“Para celebrar The Eras Tour, lanzaré 4 canciones inéditas esta noche a la medianoche. “Eyes Open (Taylor’s Version)”, “Safe & Sound” con Joy Williams y John Paul White (Taylor’s Version), “If This Was a Movie (Taylor’s Version) y “All of the Girls You Loved Before”

Taylor Swift