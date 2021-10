t.A.T.u regresa en 2022 con nuevo álbum

El dueto ruso t.A.T.u que en los años 2000 fueron toda una tendencia gracias a éxitos como ‘ All The Things She Said’ o ‘All About Us’ , regresa a la industria musical con nuevo álbum para el 2022 en un emotivo reencuentro.

Pese a que ya han pasado 20 años desde su último éxito, estarán de regreso en 2022 en un reencuentro según informó Lena Katina , integrante de t.A.T.u a través de sus redes sociales.

Asimismo, realizó una dinámica con sus seguidores sobre qué artistas o DJ’s les gustaría que t.A.T.u colabora.

t.A.T.u en sus inicios, fue una de las bandas pop musicales más escuchadas , tanto que marcó a toda una generación.

Sin embargo, en el año 2011 fue cuando el dueto musical t.A.T.u se desintegró y cada quien tomó un camino distinto.

Anuncian el regreso de t.A.T.u (@lenakatina / Instagram)

t.A.T.u regresa luego de 10 años de separación

Lena Katina y Julia Volkova han anunciado uno de los reencuentros más esperados por muchos seguidores del dueto musical t.A.T.u.

Una de las estrategias que t.A.T.u utilizó fue el hacer creer a todos sus seguidores que entre ambas cantantes rusas había una relación.

No obstante, durante su separación en 2011 , se supo que las integrantes de t.A.T.u -que ahora regresarán con nuevo álbum en 2022-, nunca estuvieron involucradas sentimentalmente.

Y aunque t.A.T.u fue uno de los duetos que representó a la población LGBT , poco después se supo que todo se trató de un truco de marketing y que incluso, en alguna ocasión, Julia se había pronunciado en su contra.

Pero pese a la polémica que rodeó a t.A.T.u tras su separación, muchos fans recuerdan con cariño las canciones que formaron parte de su adolescencia.

t.A.T.u (@lenakatina / Instagram)

¿Habrá nuevos temas de t.A.T.u o serán reediciones?

De momento no se sabe si el nuevo álbum de t.A.T.u para el 2022 vendrá con nuevas canciones o solamente será una reedición de sus antiguos éxitos.

Una estrategia que muchos artistas han utilizado tras anunciar su regreso, como la banda chilena Kudai, quien hace unos meses lanzó reediciones de sus antiguos éxitos.

A lo largo de su carrera, la banda rusa t.A.T.u logró seis discos de estudio grabados tanto en inglés como en ruso.

Aunque, los más éxitosos de la carrera de t.A.T.u, que regresarán con nuevo álbum en 2022, fueron:

‘200 km/h in the Wrong Line’ (2002)

‘Dangerous and Moving’ (2005)

Se sabe que la desintegración de t.A.T.u surgió a partir de los rumores sobre la falsa relación entre las integrantes solo para generar dinero.

Además del embarazo de una de las integrantes, Julia y de que ambas querían continuar sus carreras por separado.

Lena sacó ‘Never Forget’ en el 2011 más tres discos de estudio; Julia publicó el sencillo ‘ All Because of You’ en 2011 y publicó otros más.

Julia posteriormente se pronunció contra la comunidad LGBT y, en 2016 se quedó sin voz tras padecer cáncer de tiroides, por lo que su carrera como solista se vio afectada.

Por otro lado, Lena se ha mantenido activa en el mundo del espectáculo durante todos estos años, incluso ahora que t.A.T.u anunció su regreso a los escenarios para 2022.