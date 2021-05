Por la celebración del Día de las Madres , Christian Nodal regresó a México para poder festejar a su mamá en el 10 de mayo.

Sin embargo confesó que su separación con Belinda le había afectado y no podía dormir. Por ello presumió que ya se encontraba nuevamente con su enamorada.

Belinda se encuentra grabando en España la nueva serie de Netflix ‘ Bienvenidos al Edén ’. Pero no viajó sola ya que Christian Nodal la acompañó.

En el marco de la celebración del Día de las Madres el cantante regresó a México para poder pasar este día con su mamá. Por lo que se tuvo que separar de su novia.

A través de su cuenta de Twitter Christian Nodal confesó que era dependiente de Belinda y al estar lejos de ella no podía dormir.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano”

Christian Nodal