Stray Kids lloran por el cariño de las fans mexicanas tras sus conciertos en México

[스키지기]



멕시코에서 행복한 추억을 만들 수 있게 해준 STAY, 정말 고마워요 🥹🫶



Thank you for all the unforgettable memories in our MEXAVERSE 🇲🇽#StrayKids #스트레이키즈#dominATE#dominATE_MEXICOCITY#YouMakeStrayKidsStay pic.twitter.com/k23nEpMOjk