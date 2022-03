¿Residente trae pique con J Balvin? Te contamos que sabemos sobre el video que el rapero le dedicó a uno de los artistas del género urbano.

A pesar de que Residente no dijo el nombre del reguetonero en su video, las indirectas que le envió habrían sido bastante explicitas.

A lo que cabe mencionar esta no sería la primera vez que Residente ataca la música de J Balvin, la cual mencionó suena como “Carrito de Hotdogs”.

Residente y J Balvin (Agencia México)

Residente fue amenazado con ser demandado

A través de su cuenta oficial en Instagram, el vocalista de Calle 13, Residente compartió un video en donde despotricó en contra de uno de los artistas más famosos de genero urbano.

Y es que en su video Residente aseguró que este cantante, del cual no mencionó nombre, estaba intentando evitar que el rapero lanzara su nuevo sencillo.

Esto debido a que al final de su nuevo tema Residente dijo le dedicó algunas líneas al reguetonero las cuales no fueron de su agrado.

“Iba a sacar un tema, (...), en el tema hablo de muchas cosas que para mi son importantes dentro del tema de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano” Residente

Después de que el reguetonero se enteró de las intenciones de Residente, el rapero contó que el otro cantante comenzó a “llamar a todo el mundo” para que evitar que lanzara su tema el cual ya había comenzado a promocionar.

“Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí, para que no saque el cabrón tema.” Residente

Residente (captura de pantalla)

Sin embargo, quienes trabajan con Residente, su productor y disquera, se negaron a apoyar al reguetonero por lo cual este terminó amenazando directamente con demandar a su sello si lanzaba en el sencillo.

“Llamó al productor, (...) y no se prestó para eso, amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema, le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera, para que no saque el tema.” Residente

Todo el alborotó que se armó le pareció incensario al rapero quien aseguró no todo lo que decía en el sencillo era para cantante del género urbano.

“Cabrón por una simple tiradera ni siquiera es completamente para él.” Residente

Residente (Agencia México)

Finalmente Residente aseguró no le importa la cantidad de consecuencias que pueda recibir al lanzar el sencillo, esto será una decisión que sus seguidores tendrán que tomar.

“Al final no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los cabrones playlists, a mi no me importa ser el numero uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo” Residente

Y es que Residente aseguró que su música, a diferencia de la del reguetonero, no la crea para ganar popularidad o para ganar premios, su fama la ha logrado con su trabajo y sin ayuda de nadie.

“La diferencia entre tu y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria, yo no sé la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado.” Residente

Sobre lanzar su tema Residente reiteró esta en manos de sus seguidores, quienes sin dudarlo le pidieron lo lanzara; incluso algunos de sus compañeros del medio apoyaron la iniciativa.

“Y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que lo saque.” Residente

Mientras Residente lanza su nuevo tema le pidió al reguetonero que continuara con sus publicaciones en redes sociales, las cuales lo atacó diciendo provocan ”lástima”.

“Y en lo que la gente decide si lo saco o no, puedes ir subiendo tus videitos para que te tengan lastima cabrón, esos que has estado subiendo sigue subiéndolos.” Residente Residente

¿Cómo sabemos que Residente se refería J Balvin?

Durante el video en donde Residente hizo del conocimiento publico las complicaciones que esta teniendo para lanzar su nuevo sencillo mencionó la culpa sería de un reguetonero.

Este exponente de la música urbana, del cual Residente no dijo el nombre, se cree sería el colombiano J Balvin con quien ya había tenido algunos problemas.

Además, en su discurso Residente aseguró el reguetonero habría estado subiendo videos en sus redes sociales como los que J Balvin ha compartido sobre su salud y la de su madre.