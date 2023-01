¿Apenas viene lo peor? Fans de RBD acusan que hay preferencias de compra para los revendedores en las taquillas del Foro Sol.

El regreso de RDB a los escenarios, con una gira por varios países de América, ha provocado sentimientos encontrados entre sus admiradores.

Y es que, los fans de RBD no sólo se quejan de que muchos países no fueron considerados; también, de las pocas fechas que tienen agendadas y; peor, de que no todos tienen las mismas oportunidades para poder comprar un boleto.

RBD ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol (Eduardo Díaz)

Fans de RBD duernes afuera del Foro Sol para poder comprar boletos de su gira

Como muestra de ello, los fans de RBD se han quejado en redes sociales de que ni siquiera pudieron intentar comprar sus boletos, ya que estos se terminaron en la preventa, que sólo está abierta para los clientes de un banco.

Pero hay otra denuncia sobre la venta amañada de los boletos de RBD, que está indignando a los fans y usuarios de redes sociales.

La denuncia fue compartida por el tiktoker Pablo Chagra, quien publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparecen fans de RBD formados a las afueras del Foro Sol, con la esperanza de poder comparar un boleto.

RBD (Agencia México)

Según se destaca en el video, los fans de RBD han pernoctado hasta varios días afuera del Foro Sol, soportando de todo con tal de ser los primeros en llegar a la taquilla del recinto.

Sin embargo, nada de eso les serviría para poder comprar un boleto, ya que antes de permitirles el acceso, los trabajadores del Foro Sol les habrían permitido la entrada a revendedores.

Fans de RBD enfurecen al ver las supuestas preferencias que le dan a los revendedores en el Foro Sol

Esto habría provocado la furia de los fans de RBD que estaban formados, por lo que, según se muestra en el video, comenzaron a reclamarles airadamete a los guardias del Foro Sol y a cuestionarles cuánto recibían por favorecer a los revendedores.

“Personas formadas desde días antes y durante la madrugada, acusan a los guardias del Foro Sol de privarlos del acceso a taquillas para comprar boletos de RBD. Y dejar pasar a los revendedores” Pablo Chagra

El video compartido por Pablo Chagra ha alimentado el ambiente de inconformidad entre los fans de RBD, quienes siguen usando las redes sociales para suplicarle al grupo que abra más fechas e incluya a más países en su gira.