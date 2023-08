Kevin Pedraza murió el 16 de agosto a los 19 años de edad, en un accidente de tráfico, cuando un camión lo impactó mientras él andaba en su moto en Perú.

Las noticias en Perú están conmocionadas por la trágica muerte de Kevin Pedraza, el cantante de ‘Kevin Pedraza & La Auténtica Pasión’, un grupo de Chiclayo, Perú.

Según los medios locales, Kevin Pedraza murió en el hospital, a donde fue trasladado luego de un accidente de tránsito, cuando iba de la universidad a su casa.

Chiclayo, Perú, está de luto por la muerte de una joven promesa musical, Kevin Pedraza, quien era vocalista de un grupo local llamado ‘Kevin Pedraza & La Auténtica Pasión”.

A través de los medios locales, se encendieron las alarmas al compartir que Kevin Pedraza estaba grave en el hospital por una accidente en moto que lo dejó con:

En el tiempo que Kevin Pedraza estuvo en el hospital con vida, su familia fue informada de que tendría que ser intubado. Luego murió.

Al parecer, el accidente de Kevin Pedraza era grave, pues su padre detalló que lo estampó un camión de carga, aunque no de los más grandes.

Por otra parte, pidió justicia debido a que el conductor del camión iba en estado de ebriedad.

Cabe destacar que Kevin Pedraza llevaba casco e iba saliendo de la Universidad Tecnológica del Perú, donde estudiaba Contabilidad.

Keila Jhanina, la novia de Kevin Pedraza desde hace dos años, compartió la despedida a su novio llamándolo “mi angelito”, además de mostrar parte del desgarrador funeral.

A través de sus redes sociales, Keila -de quien se desconoce la edad-, compartió desde el primer instante, la petición de una cadena de oración para Kevin Pedraza.

Luego compartió destrozada la confirmación de la muerte de su novio con este mensaje:

“Mi vida te fuiste dejaste un vacío en mi corazón, papá dios cuídalo mucho, cuídame desde el cielo, me haces falta, tú no mi amor”.

Asimismo, reveló parte del doloroso funeral de Kevin Pedraza, donde se ve a los familiares aferrados a la caja donde está el cuerpo del joven músico.

“Es algo difícil de creer que me dejaste mi vida, cuídame mucho, me cuesta asimilar todo esto, es un dolor que no se puede expresar. Cuídame mi angelito”.

Novia de Kevin Pedraza