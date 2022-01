¿Quién es Sinéad O’Connor? lLa controvertida cantautora irlandesa que hoy está de luto

¿Quién es Sinéad O’Connor? la controvertida cantautora irlandesa que confirmó la muerte de su hijo de 17 años luego de haber pasado unos días desaparecido.

Este sábado 8 de enero se confirmó la muerte de Shane, hijo de Sinéad O’Connor y de Donal Lunny, del músico y productor de folk irlandés.

A través de su cuenta de Twitter, Sinéad O’Connor dedicó unas emotivas palabras por la muerte de su hijo. La cantante ha recibido un sinfín de muestras de cariño por parte de sus seguidores.

Sinead O'Connor hijo Shane (@OhSineady / Twitter)

¿Quién es Sinéad O'Connor?

Sinéad O’Connor nació el 8 de diciembre de 1966, en Glenageary, Dublín, Irlanda. Actualmente tiene 55 años de edad.

Sinéad O’Connor se convirtió en una de las figuras musicales más controvertidas de los años 90. A la fecha es un icono de la industria, pero también ha estado envuelta en varias polémicas.

Fue la tercera de los cinco hijos de Marie O’Connor y Sean O’Connor. Sus papás tuvieron una relación conflictiva y se separaron cuando la cantante tenía 8 años.

Sinéad O’Connor se fue a vivir con su mamá, donde sufrió abuso y maltrato físico y mental. En 1979 la famosa dejó a su mamá y se mudó con su papá.

La cantante también reveló que fue violada en varias ocasiones por personas extrañas cuando era una niña. Fue entonces cuando Sinéad tomó la decisión de raparse.

También estuvo ingresada en un correccional durante 18 meses, donde desarrolló su afición por la escritura y la música y junto a una amiga, cantó su primera melodía, la canción ‘Take my hand’ (Toma mi mano).

En 1983 su padre la envió a un internado con un ambiente más permisivo donde continúo con su pasión por la música y compuso cuatro canciones.

En 1985 su madre murió por lo que se trasladó a Londres donde grabó su primer álbum, The Lion and The Cobra.

Con The Lion and The Cobra, Sinéad O’Connor logró realizar varias giras por Europa y Estados Unidos.

Sinead O'Connor (AP)

En el año 1990 aparece su segundo trabajo, ‘I Do Not Want What I Havent Got’, con el que consiguió llegar al número uno en las listas del Reino Unido. Alcanzó fama mundial gracias al cover de ‘Nothing Compares 2U’.

En 1992 graba su tercer álbum, ‘Am I Not Your Girl?’ y participa en un concierto de Amnistía Internacional en favor de los derechos humanos.

Sinéad O’Connor se enfrentó a la iglesia católica y el 3 de octubre de 1992 se presentó en Saturday Night Live y casi al final de su interpretación de ‘War’, canción de Bob Marley, sacó una foto del papa Juan Pablo II y mientras decía la palabra “evil” (el mal) rompió la imagen y dijo: “pelea contra el real enemigo”.

Debido a la popularidad del papa Juan Pablo II, la sociedad de la época canceló a Sinéad O’Connor y comenzó el declive de su carrera en los escenarios.

No obstante, sus ideas se mantuvieron intactas y en 1999 se ordenó como mujer sacerdote como parte parte de un movimiento católico.

También en 1999 Sinéad O’Connor intentó suicidarse el día de su cumpleaños, pero no sería la única ocasión. En enero de 2012 lo volvió a intentar.

Ya desde el 2003 a Sinéad O’Connor se le diagnosticó trastorno bipolar.

A finales de noviembre del 2015, Sinéad O'Connor señaló que había tomado una sobredosis porque se quería morir. Tras salir del hospital señaló que dejaría la música.

En 2017, dijo que había cambiado su nombre legal a Magda Davitt. En 2018 Sinéad O’Connor lo volvió a cambiar a Shuhada’Davitt.

¿Cuántos hijos tuvo Sinéad O'Connor?

Tras la muerte de su hijo Shane a Sinéad O'Connor le sobreviven tres hijos:

Jake Reynolds. Tiene 33 años y nació del vínculo de la cantante con John Reynolds, con quien estuvo casada entre 1987 y 1991. Con su esposo coprodujo varios de sus álbumes, incluyendo Universal Mother

Roisin. De 24 años, que nació de la relación de O’Connor con el periodista John Waters. Después de una disputa la niña se fue ha vivir con su padre

Yeshua Francis Neil Bonadio. De 14 años, también hijo del empresario estadounidense Frank Bonadio, de quien la cantante se separó en 2017

Sinéad O’Connor se casó por tercera vez el 22 de julio de 2010 con su viejo amigo y colaborador Steve Cooney. A finales de marzo 2011 tomó la decisión de separarse.

Su cuarto matrimonio fue con el terapeuta irlandés Barry Herridge, a quien conoció a través de Internet. Se casaron el 9 de diciembre de 2011 en Las Vegas, pero 17 días más tarde anunció que su matrimonio había terminado y unos días después lo retomó.

Sinead O'Connor (AP )

