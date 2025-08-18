Alan Alejandro Maldonado Tamez, conocido artísticamente como Mc Dharius le cantó tiro a Santa Fe Klan- de 25 años de edad- en el backstage del festival Dale Mixx.

Un video en redes sociales expone como Mc Dharius y Santa Fe Klan estuvieron a punto de llegar a los golpes en el evento musical que se llevo a cabo en Monterrey.

¿Quién es Mc Dharius?

Mc Dharius es un compositor y rapero mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León.

La carrera musical de Mc Dharius se destaco al colaborar con Cartel de Santa, grupo de hip hop mexicano con el que participo en 5 álbumes de estudio.

Mc Dharius (Instagram @dharius_bodharius / Instagram @dharius_bodharius)

A fines de 2014, Mc Dharius debutó como solista con el lanzamiento de su primer álbum Directo hasta arriba que constaba de once temas inéditos.

Mc Dharius lanzó su segundo álbum Mala fama, buena vibra, un trabajo que fue muy exitoso, y que le logró posicionarse un lugar dentro de la industria musical.

¿Que edad tiene Mc Dharius?

Mc Dhariues nació un 24 de septiembre de 1984, y en la actualidad tiene 40 años de edad.

Mc Dharius (Instagram @dharius_bodharius / Instagram @dharius_bodharius)

¿Quién es la pareja de Mc Dharius?

Mc Dharius mantiene una relación sentimental con la modelo Samantha Sadat.

¿Qué signo zodiacal es Mc Dharius?

Mc Dharius pertenece al signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Mc Dharius?

Según información, Mc Dharius tiene dos hijos llamados Randy y Eidhan.

En redes sociales se pueden encontrar fotos y videos de Mc Dharius con sus hijos, incluso cantando canciones juntos.

Mc Dharius (Instagram @dharius_bodharius / Instagram @dharius_bodharius)

¿Qué estudió Mc Dharius?

Se desconoce el grado de estudios de Mc Dharius, el famoso rapero mexicano

¿En qué ha trabajado Mc Dharius?

Mc Dharius es considerado uno de los raperos más influyentes e importantes del hip hop mexicano.

Ha colaborado con artistas como:

Gera MX

Santa Fe Klan

Sick Jacken

Tiro Loko

MC Davo

Mc Dharius es reconocido dentro del género del hip hop conformando diferentes agrupaciones pioneras.

Además, fundó el sello independiente El Clan Records, con el interés de editar sus trabajos y dar apoyo a talentos jóvenes en la música urbana mexicana.

Mc Dharius (Instagram @dharius_bodharius / Instagram @dharius_bodharius)

Mc Dharius le cantó tiro a Santa Fe Klan en el festival Dale Mixx

La amistad entre Mc Dharius y Santa Fe Klan, ambos raperos mexicanos exitosos se terminó después de un tenso encuentro en el festival Dale Mixx.

El incidente ocurrió el pasado sábado 16 de agosto durante el backstage del festival de música de Monterrey que generó controversia.

Mc Dharius avivó la polémica al compartir el video de su encontronazo con Santa Fe Klan en el festival Dale Mix, y le señala que se le “subió la fama”.

En las imágenes se aprecia el equipo de Santa Fe Klan intervino para que ambos raperos no llegarán a los golpes.

Pero antes de ser llevado a su camerino, Santa Fe Klan alcanza a decir: “Va a valer ver**”, como amenaza a Mc Dharius.

De acuerdo con información, el conflicto con Santa Fe Klan y Mc Dharius comenzó desde diciembre del 2024.

Mc Dharius detalló que junto a Santa Fe Klan se apoyaban entre sí dentro de la música, sin embargo, lo acusó de amenazas y sacarle pistola Gera MX.