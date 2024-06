The Warning la rompe en el show de Jimmy Kimmel; así fue la presentación de la banda de rock de las hermanas Villarreal.

La banda de rock de mujeres mexicanas, The Warning sigue con su camino a la internacionalización, al cumplir con uno de sus grandes sueños.

Luego de que la banda mexicana The Warning hiciera su debut nada más ni menos que en el show del presentador de televisión estadunidense Jimmy Kimmel, de 56 años de edad.

¿Quiénes son The Warning? La banda de rock de mujeres mexicanas que tocó con Demi Lovato en MTV Video Music Awards 2023 (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

The Warning en el show de Jimmy Kimmel; así la rompió la banda mexicana de rock estrenando su nuevo disco Keep Me Fed

La banda mexicana de mujeres de rock The Warning se presentó con éxito durante el show de Jimmy Kimmel, sorprendieron a muchos de los presentes.

Sin embargo, lo que más sorprendió es que las chicas de The Warning como una de las bandas más influyentes de su género en la actualizadas estrenó su nuevo disco Keep Me Fed.

Estreno del nuevo disco Keep Me Fed de The Warning que lo hace de manera internacional al presentarlo por primera vez en el show de Jimmy Kimmel.

Asimismo, la presentación de The Warning no solo prendió al público del show de Jimmy Kimmey, sino demostraron que su talento viene de Monterrey para el mundo.

Luego de que las hermanas Villarreal de The Warning interpretaran en vivo su rola S!CK, para promocionar esta cuarto material discográfico, Keep Me Fed, el cual ya se ha estrenado en todas las plataformas de streaming este mismo viernes 28 de junio de 2024.

¿Cuándo son los conciertos de The Warning en México, tras romperla en el show de Jimmy Kimmel?

Recuerda que las hermanas Villareal de The Warning estarán presentando próximamente en concierto en México, para romperla al igual que en el show de Jimmy Kimmel.

Sin embargo, tendrás que esperar un poco más pues The Warning se presentarán en el Auditorio Nacional hasta 2025.

Las dos fechas en concierto de The Warning en el Auditorio Nacional están programadas para el 6 y 11 de febrero de 2025.