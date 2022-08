La agrupación surcoreana BTS, preocupó recientemente a sus fanáticos, al asegurar que darían una pausa a su carrera para dedicarse a sus labores como solistas.

Esta vez, BTS volvió a sorprender a sus fans con un nuevo lanzamiento junto al músico estadounidense Benny Blanco y el rapero Snoop Dogg.

Recordemos que, aunque sus fans hicieron revuelo, asegurando que se separarían, más tarde regresaron a explicar que, únicamente pondrían atención a sus carreras como solistas, aunque continuarían sus actividades grupales.

La nueva canción se llama ‘Bad Decisions’ y fue lanzada con su respectivo video musical.

Sin embargo, no todos los integrantes participaron; de los siete, únicamente colaboraron cuatro:

El nuevo tema enamoró a su público y el video oficial ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones en YouTube.

Aunque el tema gira en torno a las malas decisiones refiriéndose a una relación sentimental; concretamente a una mujer, el clip narra una historia completa, basada en malas decisiones de la vida cotidiana.

El protagonista del audiovisual, es un joven, supuestamente fanático de BTS, que despierta muy temprano con la intención de acudir a un concierto del grupo.

Bailando y cantando al ritmo de ‘Bad Decisions’, preparó un pastel en color morado para sus supuestos ídolos y con diamantina violeta también hizo una pancarta.

Posteriormente se dio cita en el recinto en el que se llevaría a cabo el concierto, sin embargo, al llegar notó que el show no era ese día, sino un día posterior.

A pesar de ello, tomó la “mala decisión” de quedarse a esperar las horas necesarias para que comenzara la presentación.

La nueva canción de BTS, Benny Blanco y Snoop Dog, inicia relatando en su lírica, la historia de una persona enamorada, que muy pronto se torna a un amor enfermizo.

“Sin maquillaje, me encanta. Eres tan malditamente hermosa, te juro que me enfermas. Quiero tu amor”.

Posteriormente detalla las malas decisiones que tomará gracias a ese romance ‘tóxico’.

“Dentro de mi corazón, no hay nada más que una llama ardiente. Si quieres mi amor. Acércate un poco más. No me hagas esperar. Tomemos algunas malas decisiones”: