Organizó una fiesta de BTS para su amiga, pero puso una foto del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un. El malentendido fue difundido en un video de TikTok.

“Cómo cuando tu amiga te dice que le gustan los coreanos, pero no especificó cuáles”, se lee en el video, mientras de fondo se observa un collage hecho a mano donde los miembros de BTS están colocados, pero de repente se observa un ramo de rosas con una foto del político, dictador, y militar norcoreano.

Al parecer la organizadora de la fiesta no entendió que Corea le gustaba más a su amiga y confundió a un cantante de la banda por el líder Kim Jong-un.

¿Por quién confundieron a Kim Jong-un en la fiesta?

Quizás la amiga de la fiesta desconocía a todos los miembros del grupo surcoreano más conocido del planeta. Además, aparentemente desconocía que ambas Coreas estaban separadas y eso la llevó a confundir a uno de los integrantes que guarda similitud con el del dictador de Corea del Norte.

La boy band surcoreana BTS, actualmente está formada por 7 miembros principales:

Jin

Suga

J-Hope

RM

Jimin

V

Jungkook

Es así que el cantante V, quien ocupa el puesto de vocalista, bailarín y visual fue confundido por tener casi el mismo apellido que Kim Jong-un.

BTS (@7Fates_CHAKHO - Twitter)

El nombre de V se llama Kim Tae-hyung que se parece un poco al de Kim Jong-un. Los que no conocen a BTS a menudo suelen confundir los nombres con sus contrapartes. Además el apellido es muy común en Corea del Sur y Norte.

De acuerdo con información de ‘Adicción Comunicación’, el apellido Kim se usa en uno de cada cinco coreanos y también se encuentra entre los más populares como Park y Lee.

Los fans de BTS reaccionaron los comentarios

Ante la impactante confusión de Kim Jong-un con V, de BTS en una fiesta los fans han reaccionado con risas y comentado el video de TikTok.

Las “ARMY” han realizado diversos comentarios sarcásticos acerca de la extraña confusión y entienden porque la amiga que organizó la fiesta pudo equivocarse. Ellas han comprendido la situación y se ríen de que Kim Jong-un ahora se haya convertido en un miembro de BTS.

“Todos los kim listo ahí están”, “El presidente de Corea del Norte se convirtió en idol”, “Es Coreano no hay falla en su lógica? ..me hiciste el día”, “Solo los del sur, hay que especificar”, “jajjajajaa me hizo reír mucho”, “Es muy ambiciosa tu amiga”, se lee los comentarios de TikTok.