Natanael Cano -de 24 años de edad- retó la prohibición de corridos en la Feria de San Marcos 2025 de Aguascalientes.

Durante su concierto en el Palenque, Natanael Cano pidió a sus fans no exigirle a él que cantara su repertorio completo: “Pídansela a su gobierno”, dijo.

Natanael Cano se presentó la noche del 3 de mayo en el Palenque de la Feria de San Marcos 2025 de Aguascalientes.

Concierto en el que, aunque dijo que no cantaría corridos, terminó quejándose y luego complaciendo a sus fans.

🚨“Nos están prohibiendo cantar… pero al final, nos vale” En pleno escenario de la Feria Nacional de San Marcos en #Aguascalientes , Natanael Cano respondió con fuerza a la censura tras la insistencia de que cantara “Cuerno Azulado”: “Pídaselo a su gobierno, no a mí”, dijo.👇🏼… pic.twitter.com/P3VfYCaNv4

Natanael Cano respondió a su público por no complacerlos durante su presentación, ya que la nueva prohibición de corridos así lo manda.

Los fans insistían, querían escuchar una de las canciones más famosas de Natanael Cano, “Cuerno azulado”.

“Pídansela a su gobierno”, expresó el cantante, ganándose chiflidos desde las butacas.

“No me la tienen que pedir a mí, mi viejo, se la tienen que pedir a su gobierno. No me la vengan a pedir a mí, si tanto la quieren, hagan algo por ello. Con mucho respeto les venimos a cantar, Aguascalientes, y con mucho respeto a toda la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte, al final nos vale verga.”

Natanael Cano