Peso Pluma, de 24 años de edad, fue la burla en Viña del Mar 2024; así se burló Alex Ortiz.

Aunque hubo gente que intentó boicotear a Peso Pluma en Viña del Mar 2024, cientos esperaban su concierto en el reconocido festival musical de Chile.

De ahí que la cancelación de su show, a unos días del evento, causara gran decepción; lo que el comediante chileno Alex Ortiz -de 39 años- supo aprovechar a su favor.

Con burlas hacia Peso Pluma, Alex Ortiz logro superar el hecho de ser un comediante poco conocido, hasta volverse tendencia en redes sociales y salir premiado en Viña del Mar 2024.

Viña del Mar 2024 le cobró caro a Peso Pluma la cancelación de su presentación, agendada para el viernes 1 de marzo.

Primero, su show fue sustituído con el del rapero argentino ‘Trueno’, de 21 años, quien resulta ser ex de Nicky Nicole -de 24 años-, la cantante con quien Peso Pluma acaba de romper por una presunta infidelidad.

Luego, el comediante Alex Ortiz convirtió a Peso Pluma en el patiño de su rutina, que inició agradeciendo la invitación a Viña del Mar 2024 y bromeando por ser un poco conocido en comparación con otros comediantes invitados al festival.

Aunque esto se tradujo en algunas risas, Alex Ortíz logró conectar mejor con el público cuando hizo alusión a la cancelación de Peso Pluma, señalando que la gente debe cumplir con sus compromisos.

Luego, el comediante tachó a Peso Pluma de ‘hueón’ y lo llamó ‘queso crema’.

Alex Ortíz hizo otra alusión a Peso Pluma cuando señaló la importancia de la humildad

“Uno tiene que ser siempre humilde, puedes estar arriba, estar abajo, da lo mismo. Yo le decía a mi mamá cuando me llevaba al colegio municipal, porque yo sé que me veo de privado... yo llegaba a las 8 de la mañana, el director, en la puerta, vendiendo falopa. Yo me acuerdo, teníamos que estar todos más duros que Peso Pluma”

