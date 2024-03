Al parecer la tristeza de Peso Pluma en “Por las noches” habla sola, luego de que el cantante de los corridos tumbados la interpretará en el Tecate Pal Norte 2024, lo que hace que nos preguntemos ¿extraña a Nicki Nicole?

Luego de que Peso Pluma -de 24 años de edad- se rifó al cubrir la cancelación en concierto de Kendrick Lamar -de 36 años de edad- en el Tecate Pal Norte 2024, una de sus canciones está dando de qué hablar.

Ya que Peso Pluma la habría cantado con un sentimiento en el que la tristeza habla sola, y que la razón de esto tendría el nombre de Nicki Nicole -de 23 años de edad-.

A través de varios videos de los fans en las redes sociales, Peso Pluma no solo ha dado de qué hablar con su exitosa presentación en el festival de música Tecate Pal Norte 2024.

Pues luego de que Peso Pluma rifara al con más tiempo en el escenario para cubrir a Kendrick Lamar, la canción del mexicano “Por las noches”, también ha causado revuelo.

Debido a que los fans aseguran que Hassan Laija, mejor conocido como Peso Pluma o Doble P “nunca había cantado así Por las noches”.

Pues los “sentimiento, la tristeza, el dolor y culpa” se hicieron presentes en Peso Pluma al cantar por las “Por las noches”.

El sentimiento, tristeza, el dolor y culpa con el que Peso Pluma canta su canción con Nicki Nicole: Por las Noches 🥺😭💔 Solo un beso y tu te vas de mi vida Como tu no hay nadie mas No hay nadie mas @Nicki_Nicole19 Hassan nunca había cantado así Por las Noches, nunca. 😭 pic.twitter.com/6qHquc2wSy

Con ello, los fans aseguraron que tal interpretación de “Por las noches” de Peso Pluma era por Nicki Nicole.

Esto en referencia a la separación de la joven pareja de cantantes, en febrero pasado, luego de que Peso Pluma le fuera infiel a Nicki Nicole, tras la filtración de un video que lo captó con otra mujer.

Con ello en este regreso a los escenario de México, Peso Pluma habría dejado ver la mezcla de sentimientos que carga tras terminar con Nicki Nicole en “Por las noches”, además de que esta canción es muy especial para los dos.

Una de las razones por las que Peso Pluma interpretó con tristeza su canción “Por las noches” en el Tecate Pal Norte 2024, también vuelve a recordarnos a Nicki Nicole.

Después del éxito que resultó la canción “Por las noches” de Peso Pluma, el cantante la volvió a interpretar en un remix muy especial y donde floreció el amor.

Pues “Por las noches” de Peso Pluma tiene un remix lanzado en 2022 con Nicki Nicole, incluso esta colaboración entre el mexicano y la argentina incluye video.

Con ello, la sentimental letra de “Por las noches” de Peso Pluma y Nicki Nicole es:

Cuando por las noches recordaba todo

El olor de aquel perfume sobre todo

Las sábanas blancas donde te escondías dentro

Eres intocable como joya de oro

Esas piernas largas comerme yo solo

Y tus ojos grandes, me perdí en un laberinto

Y pensar

Que tú ya no vas a estar

Pasará

Solito me dejará

Intentar

Solo un beso y tú te vas

De mi vida-ah-ah

Como tú no hay nadie más

No hay nadie más

Ah

¿Y qué?

Si te sientes sola no me llames porfa

Me pongo sensible, me imagino tu sombra

Clase Azul es el tequila e interior la ropa

Rico Prat champaña, el polvo es color rosa

Me contactó un ángel, eres tú mi hermosa

La que me alegra los días y sigo tomando

Y pensar

Que tú ya no vas a estar

Pasará

Solito me dejará

Intentar

Solo un beso y tú te vas

De mi vida-ah-ah

Como tú no hay nadie más

No hay nadie más

Peso Pluma y Nicki Nicole