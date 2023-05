Julissa, quien tiene los derechos del nombre ‘Onda Vaselina’ traerá de regreso a la agrupación. El nuevo concepto incluirá a algunos de los integrantes originales y Ari Borovoy nada tiene que ver.

No es broma, ahora que OV7 decidió -una vez más- decidió separarse, la productora y actriz, de 79 años de edad, decidió revivir a la agrupación infantil que se creó en 1976.

Su hijo, Benny Ibarra, de 52 años de edad, es el padrino de este resurgimiento musical. Al respecto, el cantante dijo estar agradecido y sentirse privilegiado de volver a trabajar con la Onda Vaselina.

“Es un privilegio no solamente volver a trabajar con ellos, yo aprendí a ser productor con ellos. Cuando me gradué de la escuela de Boston, empecé hacer discos con ellos y el éxito de la Onda Vaselina se lo tengo que atribuir a los integrantes que honran a la música y al rock and roll”

Benny Ibarra