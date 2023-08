Karol G se pone botas y sombrero para cantarle a su pasado con su nueva canción “Mi ex tenía razón”.

Karol G -de 32 años de edad- ha estrenado su sencillo “Mi ex tenía razón” como parte de su nuevo álbum “Mañana será bonito (Bichota Season)”.

A solo una horas de su lanzamiento, “Mi ex tenía razón” se encuentra liderando las listas de reproducción; reafirmando el poder femenino en la música.

El lanzamiento de “Mañana será bonito (Bichota Season)” llega con el inicio de la gira de Karol G, que comenzó el 10 de agosto en Las Vegas.

El nuevo álbum de Karol G incluye 10 canciones inéditas, entre ellas colaboraciones con Kali Uchis, Young Mikoy y Peso Pluma.

Karol G (@karolg / Instagram)

Karol G le canta al pasado con su nueva canción “Mi ex tenía razón”

Karol G sigue cosechando éxitos con su nueva canción “Mi ex tenía razón”, donde le deja claro a una pareja del pasado que ha encontrado a alguien mejor.

La cantante colombiana sabe como reparar un corazón roto a través de sus canciones.

Pues esta vez ha encontrado la manera perfecta de cantar a esos ex que dicen: “Nunca encontrarás a uno como yo”.

Karol G le canta al pasado con su nueva canción “Mi ex tenía razón” (Especial / Captura de pantalla Youtube)

Karol G lanzó su nueva canción “Mi ex tenía razón” acompañada del video oficial, que hasta el momento tiene más de 32 millones de reproducciones en Youtube.

La Bichota quiso honrar la esencia de Selena Quintanilla en su vestuario, no sin antes agregar la sensualidad que le caracteriza.

Karol G apostó por darle una nueva apariencia a su look agregando botas y un sombrero transparente a su outfit.

Karol G le canta al pasado con su nueva canción “Mi ex tenía razón” (Especial / Captura de pantalla Youtube)

Karol G demostró su admiración por Selena Quintanilla, debido que el ritmo de la canción es una clara referencia a la cantante que murió en 1971.

Esta es la letra de la nueva canción de Karol G, “Mi ex tenía razón”

Muchos esperaban que la nueva canción de Karol G fuera una de las tantas respuestas hacia las indirectas de Anuel AA.

Sin embargo, Karol G le ha dedicado su nueva canción a su nueva oportunidad al amor. Esta es la letra de “Mi ex tenía razón”:

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latia

A ti si te creo Cuando me dices mi amor

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor

Que me trata mejor

Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la Fila no me tratan como en Fendi

Soy un Makinon pero me tenían en empty

Me sentía fea como Betty

Y ahora estoy pretty

En la disco bajandome la botella de Moet

Directo pa’ la cama

Pa’ que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajos fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo mi amor

Mi cama se lleva mejor, Ey!

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor

Que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor