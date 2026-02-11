Demi Lovato -de 33 años de edad- cancela conciertos por salud: “Me he excedido”.

“It’s Not That Deep Tour” es la nueva gira de Demi Lovato y tenía previstos 23 conciertos, de los cuales cinco fueron cancelados.

Demi Lovato cancela conciertos para cuidar su salud física y mental

A unos meses de que inicie la gira de Demi Lovato, la cantante compartió una historia de Instagram que cancelaría conciertos.

La cantante expresó que estaba emocionada de regresar a los escenarios tras lanzar su disco en 2025, pero se excedió.

“Al empezar a prepararme para la gira, me di cuenta de que me había excedido. Para proteger mi salud y asegurarme de darlo todo en cada concierto, necesito dedicar más tiempo a descansar ensayar” Demi Lovato

El nuevo rostro de Demi Lovato enloqueció a las redes

Demi Lovato mencionó que debe priorizar su salud física y mental, por lo que decidió descansar más y no excederse en su trabajo.

Es por eso que tomó la decisión de reducir su tour a 18 conciertos y su gira iniciará el 13 de abril en Orlando.

La cantante sabe que se excedió al acceder a dar tanto conciertos, por lo que ahora se tomará con calma su tour.

Demi Lovato

Estas son los conciertos que canceló Demi Lovato de su gira “It’s Not That Deep Tour”

Demi Lovato canceló cinco conciertos de su gira en estados Unidos:

Charlotte el 8 de abril

Atlanta el 12 de abril

Nashville el 14 de abril

Denver el 5 de mayo

Las Vegas el 8 de mayo

Por lo pronto, los conciertos previsto a partir del 13 de abril y 2, 9 y a partir de los 11 de mayo seguirán su curso.

Quienes hayan adquirido boletos para esta fecha, Ticketmaster realizará el reembolso en automático.

“It’s Not That Deep Tour” ya logró sold out en Nueva York y los fans de Demi Lovato apoyaron su decisión de cancelar fechas para descansar.

Demi Lovato sabe la importancia del cuidado de la salud mental, pues padeció depresión y abuso se sustancias tras ser diagnosticada con trastorno bipolar.