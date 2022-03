Margarita ‘La diosa de la cumbia’ confiesa que sufrió discriminación en la música por sobrepeso

La cantante Margarita ‘La diosa de la cumbia’, confesó que sufrió discriminación en la música por sobrepeso y compartió todo lo que esto conllevó.

“Me decían que como estaba gorda, la gente no quería a esta cantante, pero está cantante la cumplió 40 años de carrera”, señaló entre carcajadas.

Margarita ‘La diosa de la cumbia’, confesó que se sometió a cirugías plásticas, con el fin de complacer a los productores, así como al mismo público.

“Lo primero que yo hice fue irme a hacer una lipo succión”, expuso la intérprete de 61 años en entrevista para ‘Ventaneando’.

Sin embargo, no tenía muchos ingresos, por lo que optó por poner en riesgo su vida con una cirujana sin experiencia.

“Como no tenía dinero, lo hice con una doctora que se acababa de recibir. Me cobró buen barato pero fue una locura, no lo volvería a repetir”, contó.

“Era una época en la que yo complacía a la gente”, agregó la cantante.

Margarita ‘La diosa de la cumbia’ comentó que sufrió de todo tipo de apodos por su aspecto: “Me decían ‘Barril sin fondo porque era gordita”.

Pese a ello, descubrió el motivo de su sobrepeso; adelgazó cuando perdonó a su padre por el abuso sexual que vivió.

“Me dijeron que uno se pone gordito por callar muchas cosas. Yo empecé a bajar de peso porque yo perdoné”, dijo Margarita ‘La diosa de la cumbia’ para concluir.

Margarita ‘La diosa de la cumbia’ se sincera

Margarita ‘La diosa de la cumbia’ rompió el silencio al compartir que fue víctima de abuso sexual por parte de su padre.

Sin duda, Sasha Sokol fue parteaguas para que otras personas se atrevieran a hablar; tal es el caso de Mauricio Martínez, quien también confesó que Toño Berumen se propasó con él.

En una conferencia que ofreció, reveló que no fue la única a la que su papá violó y expuso que se sintió culpable durante años.

Margarita, ‘La Diosa de la Cumbia’ (Agencia México)

En el mes del Día Internacional de la Mujer, la cantante decidió romper el silencio sobre el delito del que fue víctima, lo que, según compartió hoy la hace sentir libre.