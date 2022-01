Eduin Caz sufre discriminación en Six Flags por ser mexicano, tal y como él mismo aseguró en sus redes sociales.

Sin duda alguna, el parque de diversiones, Six Flags, ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días.

El pasado 30 de diciembre de 2021 comenzó a viralizarse el caso de de discriminación hacia una pareja homosexual que hubo en Six Flags México, lo que posicionó al parque en la mira del público.

En esta ocasión, se trata de Six Flags California, donde el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, denunció haber sufrido de discriminación.

Besotón Six Flags ( Marto Twitter @godomarto)

Eduin Caz asegura que sufrió discriminación en Six Flags California por ser mexicano

Al igual que Six Flags México y su famoso caso de discriminación y homofobia; el cantante Eduin Cazares, mejor conocido como únicamente Eduin Caz, ha sido objeto de críticas desde hace algunas semanas.

Principalmente porque a inicios del pasado mes de diciembre de 2021 se hizo viral el video donde una joven usuaria de redes sociales, aseguraba que Eduin Caz le había sido infiel a su esposa con ella.

Esto llegó hasta el punto de que el vocalista de Grupo Firme explicó que “ese tema ya lo había hablado con su esposa y lo pudieron arreglar”.

Desde entonces, la pareja se ha mantenido en la mira de todos los internautas; pues a pesar del conflicto, Eduin Caz y su esposa continúan mostrándose de lo más felices y enamorados en sus redes sociales.

Eduin Caz de Grupo Firme (@eduincaz / Instagram)

En esta ocasión, Eduin Caz volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez por un caso de discriminación que sufrió en Six Flags California, por ser mexicano, tal y como asegura él.

Fue por medio de sus historias de Instagram que durante las primeras horas de este 5 de enero el cantante habló acerca de lo sucedido.

De acuerdo con él, iban en un juego cuando a su asistente se le cayó un teléfono de él mientras iban en juego.

Entonces, al bajar comenzaron a buscarlo y lo encontraron. Así que le pidieron a alguien de seguridad que se los regresara.

Eduin Caz y Daisy Anahy (@anahydpg)

Luego de hacerlos esperar varias horas, a Eduin Caz lo atendió un estadounidense que “le hizo cara fea”

Además de que “siente que por ser mexicano no se lo quiso dar”.

“Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó. Lo buscamos, lo encontramos... Llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio”, dijo Eduin Caz.