Los 90′s Pop Tour cancelaron el concierto que tenían agendado en Mérida; las malas lenguas aseguran que fue por no vender boletos.

Los 90′s Pop Tour, surgida en 2017, ha resultado ser una de las giras musicales más exitosas de los últimos tiempos en México y América Latina.

Sin embargo, el público podría estar empezando a cansarse de la propuesta de los 90′s Pop Tour, pues se acaba de anunciar la cancelación de una sus próximas fechas.

Los argumentos que ha dado BOBO Producciones sobre la decisión difieren de lo que se rumora y que ha generado preocupación entre los fans de los 90′s Por Tour.

90's Pop Tour (@90sPopTour)

90′s Pop Tour: Problemas logísticos habrían causado la cancelación del concierto en Mérida

El martes 31 de octubre, BOBO Producciones informó en un comunicado que el concierto de los 90′s Pop Tour programado para el 4 de noviembre en Mérida había sido cancelado.

¿Por qué? El comunicado señaló que “problemas de logística y producción ajenos a BOBO, al elenco de los 90′s Pop Tour y al Foro GNP” motivaron la cancelación del concierto.

Ante ello, BOBO Producciones destacó que “para todos los integrantes que conforman el concepto del 90′s Pop Tour, es de vital importancia presentar un concierto que cumpla con los estándares de la más alta calidad”.

90′s Pop Tour regresa a Aguascalientes (Cortesía)

90′s Pop Tour reagenda concierto en Mérida para 2024

Para quienes llevaban mucho tiempo esperando el concierto de los 90′s Pop Tour en Mérida hubo buenas noticias: el show será reagendado para el 9 de marzo de 2024 en el mismo recinto.

A todas las personas que ya cuentan con boletos para el concierto, BOBO Producciones les informó que seguirán siendo validos para la nueva fecha por lo que no tendrán que realizar algún cambio.

Para quienes deseen un reembolso, BOBO Producciones señaló que podrán gestionarlo a través del correo electrónico: informes@eticket.com.mx y el sitio www.eticket.mx.

Comunicado de BOBO Producciones (Especial)

Concierto de los 90′s Pop Tour en Mérida habría sido cancelado por otras razones

Aunque BOBO Producciones ha argumentado problemas de logística como motivo para la cancelación del show de los 90′s Pop Tour, hay versiones que afirman otra ocas.

La cuenta de X @LaPortadaAI1 señala que la cancelación habría sido porque los 90′s Pop Tour no logró la convocatoria necesaria para llenar el recinto.

Algunos usuarios de X han respaldado la versión no oficial, afirmando los 90′s Pop Tour ya no resultan muy atractivos porque el elenco ya está muy visto y muchos de los artistas no resultan muy atractivos.