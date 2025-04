Kanye West- de 47 años de edad- estrena “Bianca”, canción que relata cómo Bianca Censori lo dejó. Esta es la letra completa en español.

Un nuevo capítulo en la tumultosa vida de Kanye West se ha abierto con la revelación de la separación de su esposa, Bianca Censori- de 30 años de edad.

La noticia llegó a través de la música, específicamente en una nueva canción titulada “Bianca”, que se incluirá en el próximo álbum de Kanye West.

En la canción “Bianca”, Kanye West relata las tensiones que llevaron a la ruptura con Bianca Censori, así como los conflictos personales que surgieron en su relación.

Kanye West y Bianca Censori (Instagram/@yeezymafia)

Letra en español de “Bianca” la nueva canción de Kanye West

A continuación, te dejamos la letra de “Bianca” de Kanye West en español, canción que relata cómo Bianca Censori lo dejó:

Bianca, solo quiero que vuelvas

Vuelve a mí

Sé lo que hice para hacerte enojar

Bianca, solo quiero que vuelvas

Vuelve a mí

Quiero que vuelvas a mí

Quiero que vuelvas

Mi nena, se escapó

Pero primero intentó internarme

No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo

Quiere que le diga cuándo termino

La hago correrse cuando estoy dentro

Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta cómo tuiteé

Hasta que Bianca vuelva, me quedo despierto toda la noche, no voy a dormir

De verdad no sé dónde está

Estoy rastreando a mi perra con una aplicación

Estoy rastreando a mi perra por la ciudad

Supongo que somos los nuevos Cassie y Diddy

Estoy haciendo esta canción para Bianca

Siento el espíritu de Donda

Su familia quiere que me encierren

Quieren que me vaya de retiro

Quieren que corra a conocerla

Quieren que...

Se subió al coche y salió corriendo

Mi perra simplemente no entiende

A veces parece que lo planearon

Porque sé que todos cambiaron

A veces odio ser famoso

Sé que piensan en matarme

Por eso tengo artillería pesada

Algunos negros votaron por Hillary

Como, negro, tienes que estar bromeando

Como, negro, tienes que estar contando un chiste

No seguir consejos de un negro que está en la ruina (Sí, sí)

Bianca, solo quiero que vuelvas

No sé qué hice para hacerte enojar

Bianca, solo quiero que vuelvas

Quiero que vuelvas conmigo

Quiero que vuelvas conmigo

Kanye West y Bianca Censori en los Premios Grammy 2025. (FRAZER HARRISON / Getty Images via AFP)

Kanye West confirma ruptura con Bianca Censori en canción “Bianca”

La polémica relación de Kanye West y Bianca Censori marcada por eventos controvertidos llega a su punto culminante.

El rapero ha lanzado una canción llamada “Bianca”, en la que menciona que la modelo lo dejó.

En el tema filtrado en redes sociales, revela que Bianca Censori sufrió una “crisis de ansiedad”.

A lo largo de la pista, Kanye West expresó su desesperación, mencionando que intentó rastrear la ubicación de su esposa en la ciudad a través de una aplicación.

El drama parece escalar aún más cuando Kanye West hace referencia a la familia de Bianca Censori, insinuando que ellos quieren que lo ingresen en un centro de rehabilitación.